Suryakumar Yadav Surgery: मिस्टर 360 डिग्री यानी भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे जिसकी सर्जरी उन्होंने जर्मनी करवाई है। सूर्यकुमार ने खुद अपने सफल ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सूर्यकुमार यादव का जर्मनी के म्यूनिख में पेट के दाहिने हिस्से में स्पोर्ट्स हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ। सूर्यकुमार यादव ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, “जिंदगी से जुड़ी अपडेट। पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हो गई है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सफल ऑपरेशन के बाद अब मैं ठीक होने की राह पर हूं।”

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पोर्ट्स हर्निया कमर या पेट के निचले हिस्से में नरम ऊतकों की चोट है, जिसमें अक्सर मांसपेशियां, टेंडन या लिगामेंट शामिल होते हैं। जर्मनी में सर्जरी के बाद सूर्यकुमार बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे।

A positive update from Suryakumar Yadav following surgery to his hernia.

