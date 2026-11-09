गौतम गंभीर से अलग होंगे कोटक और मोर्कल? तीसरे वनडे के बाद बंट जाएगा भारतीय कोचिंग स्टाफ, क्या है वजह?

Team India Support Staff Changes: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार (10 नवंबर) को हैमिल्टन में तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. भारतीय टीम का कोचिंग स्टाफ 2 ग्रुप में बंट जाएगा. दरअसल, 19 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज की तैयारियों के लिए गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक टेस्ट टीम के खिलाड़ियों से जुड़ेंगे. वहीं, गौतम गंभीर और स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले वनडे टीम के साथ बने रहेंगे. हालांकि इस पर अंतिम फैसला हेड कोच गौतम गंभीर ही लेंगे.

भारत बनाम न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज 15 नवंबर को खत्म होगी. इससे 4 दिन बाद 19 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होगी. ऐसे में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी तीसरे वनडे के बाद टेस्ट टीम से जुड़कर तैयारियां करेंगे. टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए इंडिया-ए की टीम न्यूजीलैंड-ए के बीच 3 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज खेली जा रही है.

बैटिंग कोच ने दी जानकारी

इंडिया-ए की टीम न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. फिलहाल इंडिया-ए की जिम्मेदारी ऋषिकेश कानिटकर संभाल रहे हैं. तीसरे वनडे के बाद मोर्न मोर्कल और सितांशु कोटक भी उनसे जुड़ जाएंगे. हालांकि इस प्लान में बदलाव भी हो सकता है. सोमवार को सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी. सितांशु कोटक ने कहा, ‘यह अभी भी बदल सकता है, लेकिन जहां तक ​​मुझे पता है, 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए गौतम गंभीर वनडे टीम के साथ ही रहेंगे और उनके साथ स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले भी यहीं रहेंगे. मैं और मोर्ने मोर्कल कुछ दूसरे स्टाफ के साथ वेलिंगटन जाएंगे, जहां से टेस्ट सीरीज का आगाज होना है.’ कोटक ने आगे कहा कि फिलहाल ऐसा तय हुआ है, लेकिन आखिरी फैसला गौतम गंभीर के हाथों में है.

ये 3 पेसर भी जाएंगे वेलिंगटन

न्यूजीलैंड के होने वाली टेस्ट सीरीज भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम है. इस सीरीज की तैयारी के लिए 3 तेज गेंदबाज भी न्यूजीलैंड में रुक सकते हैं, जिसमें गुरनूर बरार, आकिब नबी और अर्शदीप सिंह शामिल हैं. ये खिलाड़ी नेट गेंदबाज और रिजर्व विकल्प के तौर पर टीम से जुड़ेंगे. इस पर बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा, ‘मुझे लगता है कि 3 गेंदबाज रुकेंगे. गुरनूर, शायद नबी और मुझे लगता है कि अर्शदीप भी रुक रहे हैं.’ बता दें कि टेस्ट टीम के कई खिलाड़ी आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे. वे सीधे वेलिंगटन जाकर टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे.

टीम इंडिया के लिए अहम है टेस्ट सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम है. दोनों टीमों के बीच आखिरी बार साल 2024 में टेस्ट सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को भारत में ही 3-0 से हराया था. ऐसे में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत हासिल कर बदला लेना चाहेगी.