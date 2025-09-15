Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पहलगाम हमले को लेकर कही बड़ी बात! कोच ने भी रखी बात
Home > खेल > Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पहलगाम हमले को लेकर कही बड़ी बात! कोच ने भी रखी बात

Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पहलगाम हमले को लेकर कही बड़ी बात! कोच ने भी रखी बात

Asia Cup 2025: पाकिस्तान पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को यह जीत समर्पित की. टीम के कोच गौतम गंभीर ने भी अपनी बात रखी.

By: Sharim Ansari | Last Updated: September 15, 2025 7:44:58 PM IST

Suryakumar Yadav after India Won (Source: X)
Suryakumar Yadav after India Won (Source: X)

Pahalgam Terror Attack: भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हमारी पूरी टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है. टीम ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को आर्मी को समर्पित किया. दुबई में खेले गए इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को मुकाबले में बड़ी आसानी के साथ 7 विकेट से हरा दिया.

क्या कहा भारतीय कप्तान ने ?

यादव ने मैच के बाद इंटरव्यू में कहा, “हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. हम इस जीत को अपने सभी देश के जवानों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जी-जान लगा दी. उम्मीद है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर मिलेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे.”

अपने कप्तान के शब्दों को दोहराते हुए भारतीय कोच गौतम गंभीर ने भी कहा कि टीम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के हमेशा साथ खड़ी है और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद भी दिया.

Asia Cup 2025: सुरेश रैना ने की सूर्यकुमार यादव के ‘मन की बात’, खुलासे से पूरे पाकिस्तान में मचा ‘हड़कंप’

टीम के कोच का बयान

गंभीर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क से बात-चीत में कहा, “यह मैच हमारे लिए अहम था क्योंकि एक टीम के तौर पर हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता दिखा सकते थे, उन सब के लिए जो उन्होंने झेला है. इससे भी ज़रूरी यह है कि हम अपने देश की सेनाओं को उनके सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि हम अपने देश को खुश करने और उसका नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे.”

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को हुए मुकाबले के टॉस के दौरान अपने कट्टर विरोधी टीम के कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था.

आंखें मिलाने से भी किया इनकार

इंटरनेशनल क्रिकेट में मैचों से पहले टॉस करने के दौरान दोनों टीमों के कप्तान हाथ मिलाते हैं और यह कोई ख़ास नियम नहीं है. इस दौरान, दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया और आंख मिलाने से भी इनकार कर दिया. इस साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमलों के बाद, रविवार को पहली बार दोनों कट्टर विरोधी टीमें एक दुसरे के आमने-सामने आईं. 

पिछले महीने, भारत ने एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी की घोषणा की, जिसके तहत भारतीय टीमों और एथलीटों को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वे इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में उनके साथ खेल सकते हैं. इसने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान जाने पर भी बैन लगा दिया और पड़ोसी देश की टीमों और खिलाड़ियों की मेज़बानी करने से भी मना कर दिया.

Tags: asia cup 2025India Defeated PakistanPahalgam Terror Attacksolidarity with Indian armed forcesSuryakumar Yadav dedicates win over Pakistan to armed forces
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पहलगाम हमले को लेकर कही बड़ी बात! कोच ने भी रखी बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पहलगाम हमले को लेकर कही बड़ी बात! कोच ने भी रखी बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पहलगाम हमले को लेकर कही बड़ी बात! कोच ने भी रखी बात
Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पहलगाम हमले को लेकर कही बड़ी बात! कोच ने भी रखी बात
Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पहलगाम हमले को लेकर कही बड़ी बात! कोच ने भी रखी बात
Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय कप्तान ने पहलगाम हमले को लेकर कही बड़ी बात! कोच ने भी रखी बात