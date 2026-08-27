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WTC Points Table: कोलंबो टेस्ट में ड्रॉ के बाद फंसी टीम इंडिया, फाइनल में पहुंचना नामुमकिन! ये है नया समीकरण

WTC Points Table: भारत बनाम श्रीलंका कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने से टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गईं. अब भारत को WTC फाइनल में पहुंचने के लिए अगले 7 टेस्ट में से 6 मुकाबले जीतने होंगे. जानें टीम इंडिया के WTC फाइनल में पहुंचने का समीकरण और मौजूदा स्थिति क्या है?

By: Ankush Upadhayay | Published: August 27, 2026 5:18:02 PM IST

कोलंबो टेस्ट के बाद भारतीय टीम के WTC फाइनल में पहुंचने का नया समीकरण.
कोलंबो टेस्ट के बाद भारतीय टीम के WTC फाइनल में पहुंचने का नया समीकरण.


WTC 2027 Final India Qualification Scenario: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ. मैच के आखिरी दिन फॉलोऑन खेल रही श्रीलंका को टीम इंडिया ऑलआउट नहीं कर पाई. श्रीलंका ने भारत पर 216 रनों की बढ़त बना ली थी. इसके चलते आखिरकार दोनों टीमों ने मैच ड्रॉ करने का फैसला किया. इस मैच में ड्रॉ होने से टीम इंडिया का ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल में बड़ा नुकसान हुआ है. साथ ही WTC फाइनल की राह पहले भी ज्यादा मुश्किल हो गई. जानें अब क्या है नया समीकरण…

WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत का क्या हाल?

कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने से भारतीय टीम को जीत प्रतिशत (PCT) 53.33 फीसदी से घटकर 51.52 फीसदी पर आ गया है. भारतीय टीम अभी भी 5वें नंबर पर ही मौजूद है. अगर भारत कोलंबो टेस्ट में जीत जाती, तो WTC प्वाइंट्स टेबल में बांग्लादेश को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच जाती. बांग्लादेश का जीत प्रतिशत 55.56 फीसदी है.

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WTC फाइनल में पहुंचने की राह हुई मुश्किल

श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में न जीत पाने से भारतीय टीम के लिए WTC फाइनल की राह मुश्किल हो गई है. फाइनल खेलने के लिए भारत को WTC प्वाइंट्स में टॉप-2 में पहुंचना होगा. अब भारतीय टीम के मौजूदा WTC साइकिल में 7 मैच बाकी हैं. इनमें से 2 मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले हैं, जबकि 5 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होंगे.

अगर भारत को WTC फाइनल में सुरक्षित रूप से एंट्री करनी है, तो इन 7 मैचों में से कम से 6 मैचों में जीत हासिल करनी होगी. इससे भारतीय टीम करीब 68 फीसदी जीत प्रतिशत के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा. अगर भारत को 6 से एक भी कम जीत मिलती है, तो फिर WTC फाइनल में जाने के लिए दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा.

ये भी पढ़ें: IND vs SL: गंभीर-गिल की 5 गलतियां, जिससे भारत के हाथ से फिसला कोलंबो टेस्ट, एक खिलाड़ी ने नाक में किया दम

कोलंबो में क्यों नहीं मिली जीत?

भारत ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रनों से हराकर WTC प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत की थी. हालांकि कोलंबो टेस्ट में ऐसा नहीं हो पाया. कोलंबो में भारत ने पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की. इसके जवाब में श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 290 रन बनाए. इससे भारत को 213 रनों की लीड मिली और कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका को फॉलोऑन दे दिया. इसके बाद श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में मैच के आखिरी दिन तक बल्लेबाजी की और 9 विकेट के नुकसान पर 429 रन बनाकर भारत पर 216 रनों की बढ़त बना ली. इसके बाद भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी करने का पर्याप्त समय नहीं था, जिसके चलते मैच को ड्रॉ घोषित करना पड़ा.

Tags: IND vs SLWTC FinalWTC Points Table
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