भारत ने तीसरी बार जीता हॉकी एशिया कप, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया

नई दिल्ली: भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार पुरुष जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है. इस बार टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में इंडियन टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया. इस जीत में अराइजीत सिंह हुंडल की भूमिका बेहद अहम रही, जिन्होंने धमाकेदार अंदाज में 4 गोल दागे. इसकी मदद से मौजूदा चैंपियन भारत ने बुधवार को हुए पुरुष जूनियर एशिया कप के फाइनल में शानदार जीत दर्ज की.

इस मैच का पहला गोल पाकिस्तान की ओर से किया गया. उसके लिए हनान शाहित ने पहले क्वार्टर के तीसरे मिनट में गोल किया था. लेकिन इसके तुरंत बाद भारत ने वापसी की. टीम इंडिया के लिए चौथे मिनट में अराइजीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदला और गोल किया. इस तरह पहले क्वार्टर की समाप्ति पर दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं. दूसरे क्वार्टर में टीम इंडिया ने बढ़त बना ली. अराइजीत ने एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर को सफल बनाया और भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी. उसके लिए दिलराज सिंह ने 19वें मिनट में गोल किया. इसके बाद पाकिस्तान की ओर से एक गोल हुआ. 30वें मिनट में सुफियान खान ने पेनल्टी कॉर्नर को सफल गोल में बदला। दूसरे क्वार्टर की समाप्ति तक भारत 3-2 से आगे रहा.

FULL-TIME! 🏑🔥

Team India reigns supreme as the Men’s Junior Asia Cup 2024 champions! 💪

A stellar performance with Araijeet Singh Hundal stealing the show. 👏

The trophy comes home!

What a moment for Indian hockey! 🇮🇳🏆

India 🇮🇳 5-3 Pakistan 🇵🇰

Hannan Shahid 3’…

— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 4, 2024