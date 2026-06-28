T20 World Cup 2026: भारत क्यों कर रहा है बांग्लादेश की जीत की दुआ? जानें क्या है सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन सिनेरियो

T20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व 2026 में भारतीय टीम इस समय मुश्किल में दिख रही है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टीम अगला मुकाबला मजबूत ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है. भारतीय टीम को ग्रुप स्टेज में अभी तक सिर्फ एक मुकाबले में हार मिली है. भारतीय टीम अभी तीन जीत और एक हार के साथ ग्रुप ए में प्वाइंट्स टेबल पर नंबर दो बनी हुई है. वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने सभी 4 मुकाबले जीत कर प्वाइंट्स टेबल पर नंबर एक पर बनी हुई है.

ऑस्ट्रेलिया 8 प्वाइंट्स और +4.724 के शानदार नेट रन रेट की वजह से नॉकआउट फेज के लिए लगभग क्वालिफाई कर लिया है. अब नॉकआउट फेज में जगह बनाने की असल दौड़ भारत और साउथ अ के बीच चल रही है.

क्वालिफिकेशन सिनेरियो

ग्रुप के बाकी मैच सबकॉन्टिनेंटल जायंट्स के साथ होने वाला है, जो इस बात का संकेत हैं कि सेमीफाइनल का टिकट मिलना भारत के लिए आसाना नहीं रहने वाला है. जहां भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा. वहीं साउथ अफ़्रीका का मुकाबला बांग्लादेश के साथ होगा.

अगर भारत अपने अगले मुकाबले में टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम तो हरा देती है, तो हरमनप्रीत की टीम ग्रुप स्टेज को आठ प्वाइंट्स के साथ खत्म करेगी. साउथ अफ्रीका के +0.734 नेट रन रेट के मुकाबले भारत का नेट रन रेट +2.268 बेहतर है. जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई के खिलाफ भारत की जीत से यह अंतर और बढ़ जाएगा. अगर प्रोटियाज अपने अंतिम मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर आठ पॉइंट्स के साथ भारत की बराबर कर लेते हैं, तो भी इंडिया बेहतर रन रेट होने की वजह से वह सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह सुरक्षित कर लेगा.

बांग्लादेशी टीम पर निर्भरता

वहीं अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है, तब भारतीय टीम को पूरी तरह से बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के मैच के नतीजे पर निर्भर रहना पड़ेगा. इस खराब हालत में, इंडिया को बांग्लादेश से साउथ अफ्रीका को हराकर बड़ा उलटफेर करने की सख्त जरूरत होगी. प्रोटियाज के हार से दोनों टीमों के पास छह पॉइंट्स आ जाएंगे, इसके बाद फैसला नेट रन रेट के हिसाब से होगा. जहां इंडिया के पास अभी भी बढ़त है.

स्मृति मंधाना ने क्या कहा?

इस करो या मरो मुकाबले से पहले भारत की वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपने पूराने रवैये को छोड़कर अपने कट्टर दुश्मनों के खिलाफ बिना डरे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है.मंधाना ने साफ-साफ माना कि टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में बैटिंग यूनिट अपनी असली खतरनाक क्षमता से पीछे रह गई, लेकिन ग्रुप मीटिंग्स में इंटेट के साथ खेलने पर फोकस किया है.