Women’s Asia Cup: भारत फाइनल में पहुंचा, अब पाकिस्तान या श्रीलंका से होगी टक्कर, दीप्ति शर्मा ने बताया प्लान

Women’s Asia Cup: भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है. टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया. अब फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान या मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा. भारतीय टीम दूसरे सेमीफाइनल का नतीजा देखने के बाद खिताबी मुकाबले के लिए अपनी रणनीति तैयार करेगी. स्टार स्पिनर दीप्ति शर्मा ने कहा कि टीम दूसरे सेमीफाइनल को ध्यान से देखेगी और उसके बाद फाइनल के लिए जरूरी योजना बनाएगी.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 149/6 रन बनाए. टीम की पारी को शेफाली वर्मा ने शानदार अंदाज में संभाला. उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों पर 64 रन बनाए, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल रहे. स्मृति मंधाना के जल्दी आउट होने के बाद शेफाली ने तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इसके बाद हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 24 रन और ऋचा घोष ने 16 गेंदों पर तेज 21 रन बनाकर भारत को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.

गेंदबाजों ने बांग्लादेश की उम्मीद तोड़ी

149 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम भारतीय स्पिनरों के सामने खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर सकी. भारत ने लगातार दबाव बनाए रखा और बांग्लादेश को 20 ओवर में 109/7 रन तक ही रोक दिया. दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 26 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. उनकी गेंदबाजी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई और टीम ने 40 रन से मुकाबला अपने नाम कर फाइनल का टिकट कटाया.

पाकिस्तान या श्रीलंका, किससे होगा फाइनल?

मैच के बाद दीप्ति शर्मा ने कहा कि भारतीय टीम दूसरे सेमीफाइनल को देखने के बाद मिलकर अपनी रणनीति बनाएगी. उन्होंने साफ किया कि भारत को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल में पाकिस्तान आता है या श्रीलंका. टीम किसी भी विपक्षी को हल्के में नहीं लेगी और तीनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी. दीप्ति ने यह भी माना कि फील्डिंग में कुछ गलतियां हुईं, लेकिन टीम फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी.