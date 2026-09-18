IND W vs JAP W: टीम इंडिया की एशियन गेम्स में धमाकेदार शुरुआत, 5 ओवर में खत्म किया मैच, शेफाली-श्री चरणी ने मचाई तबाही

IND W vs JAP W Asian Games 2026: भारत महिला टीम ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार शुरुआत की है. भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में जापान महिला टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. भारतीय गेंदबाजों ने जापान की पूरी टीम को सिर्फ 57 रन पर समेट दिया और चेज करते हुए 5 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली. जापान की पारी 19.5 ओवर में खत्म हो गई. भारत की ओर से श्री चरणी सबसे सफल गेंदबाज रहीं. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और इस दौरान दो मेडन ओवर भी डाले.

जापान की बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने खुलकर रन नहीं बना सकीं. आयाका काटो-स्टैफर्ड ने 47 गेंदों पर 25 रन बनाकर टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए. हारुना इवासाकी ने 22 गेंदों पर 10 रन का योगदान दिया. इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 10 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका. भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और नियमित अंतराल पर विकेट हासिल किए.

श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी

भारत की ओर से श्री चरणी ने चार विकेट लिए, जबकि शफाली वर्मा ने 13 रन देकर दो विकेट चटकाए. दीप्ति शर्मा और श्रेयंका पाटिल को भी एक-एक सफलता मिली. भारतीय फील्डिंग भी शानदार रही और हिंसे गोटो तथा अहिल्या चंदेल रन आउट हुईं. इस तरह जापान की पूरी टीम 57 रन पर पवेलियन लौट गई. भारतीय गेंदबाजों के सामने जापान की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में नजर आई.

शफाली ने आते ही मचाई तबाही

58 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने तेज शुरुआत की. शफाली वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों पर 40 रन ठोक दिए. उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्का लगाया. हालांकि, गुनालन कमालिनी बिना खाता खोले आउट हो गईं, जबकि भारती फुलमाली 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. इसके बाद ऋचा घोष ने शफाली का साथ दिया. उन्होंने 6 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 12 रन ठोके और टीम इंडिया को जीत दिलाई. अब भारत दूसरे सेमीफाइनल में 20 सितंबर को बांग्लादेश की टीम से भिड़ेगी.