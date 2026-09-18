Asian Games 2026: जापान को हराया, अब सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? 20 सितंबर को महामुकाबला

India Women Asian Games 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है. जापान महिला टीम को क्वार्टर फाइनल में हराने के बाद अब टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश महिला टीम से होगा. दोनों टीमों के बीच महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल 20 सितंबर को निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. भारत की नजर अब फाइनल में जगह बनाने और अपने खिताब की दावेदारी मजबूत करने पर होगी.

जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. जापान की पूरी टीम 19.5 ओवर में सिर्फ 57 रन पर ऑलआउट हो गई. श्री चरणी भारत की सबसे सफल गेंदबाज रहीं. उन्होंने 4 ओवर में केवल 10 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. शफाली वर्मा ने भी गेंद से दो विकेट लिए. भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही जापान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और उन्हें बड़ी साझेदारी करने का मौका नहीं दिया.

बांग्लादेश से होगी अगली टक्कर

भारत ने छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भी आक्रामक शुरुआत की. शफाली वर्मा ने तेजी से 40 रन बनाकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया. जापान के खिलाफ आसान जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया. अब उसके सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी. बांग्लादेश को अपने क्वार्टर फाइनल में चीन के खिलाफ मैच खेलना ही नहीं पड़ा, क्योंकि गीली आउटफील्ड के कारण मुकाबला रद्द हो गया. टूर्नामेंट के नियमों के तहत बांग्लादेश अगले दौर में पहुंच गया.

फाइनल में पहुंचने पर होगी नजर

भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला यह मुकाबला काफी अहम होगा, क्योंकि जीतने वाली टीम महिला क्रिकेट के गोल्ड मेडल मैच में पहुंचेगी. भारत पिछली बार एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीत चुका है और इस बार भी टीम उसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी. दूसरी ओर, बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह का पूरा फायदा उठाना चाहेगी. दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा.