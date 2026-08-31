Home > खेल > IND W vs THA W: एशिया कप में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत, पहला ही मुकाबला जीता, शेफाली वर्मा ने मचाई तबाही…

IND W vs THA W: एशिया कप में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत, पहला ही मुकाबला जीता, शेफाली वर्मा ने मचाई तबाही…

Women's Asia Cup 2026: भारत महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 94 रन से हराया. शेफाली वर्मा ने 36 गेंदों में 64 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि दीप्ति शर्मा और नंदनी शर्मा ने तीन-तीन विकेट लेकर थाईलैंड की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया.

By: Satyam Sengar | Published: August 31, 2026 1:39:41 AM IST

भारतीय महिला टीम ने जीता पहला मैच.
भारतीय महिला टीम ने जीता पहला मैच.


Women’s Asia Cup 2026: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप में शानदार शुरुआत की है. अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने थाईलैंड महिला टीम को 94 रन से हरा दिया. थाईलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए. टीम की ओर से शेफाली वर्मा ने सबसे बड़ी पारी खेली. उन्होंने केवल 36 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. 

भारत की शुरुआत भी अच्छी रही थी. स्मृति मंधाना ने सिर्फ 10 गेंदों में 19 रन बनाए और चार चौके लगाए. इसके बाद शेफाली वर्मा और प्रतिका रावल ने पारी को आगे बढ़ाया. प्रतिका ने 18 गेंदों में 22 रन बनाए. हालांकि, इसके बाद भारत ने कुछ जल्दी-जल्दी विकेट गंवाए. हरमनप्रीत कौर 5 रन ही बना सकीं, जबकि भारती फुलमाली ने 13 रन बनाए. ऋचा घोष बिना खाता खोले आउट हुईं और दीप्ति शर्मा ने 5 रन का योगदान दिया. इसके बावजूद भारत ने 159 रन का लक्ष्य दिया.

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थाईलैंड की बल्लेबाजी बुरी तरह लड़खड़ाई
159 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थाईलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह दबाव में नजर आई. विकेटकीपकप बैटर नन्नापत कोंचारोएनकाई ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए. उन्होंने 48 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौके लगाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला. थाईलैंड की बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आईं और पूरी टीम 16.1 ओवर में सिर्फ 65 रन पर ऑलआउट हो गई और ये मैच हार गई.

दीप्ति और नंदनी ने बरपाया कहर
भारत की गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और नंदनी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया. दोनों गेंदबाजों ने तीन-तीन विकेट हासिल किए. दीप्ति ने 1.1 ओवर में बिना कोई रन दिए तीन विकेट झटके, जबकि नंदनी ने 4 ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट लिए. श्री चरणी ने भी 10 रन देकर दो विकेट हासिल किए. वहीं क्रांति गौड़ को एक विकेट मिला और प्रेमा रावत ने चार ओवर में केवल 11 रन देकर किफायती गेंदबाजी की. भारत ने इस जीत के साथ पाइंट टेबल में 2 अंक अर्जित कर लिए हैं.

Tags: IND W vs THA WShafali Verma
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