IND W vs PAK W: शेफाली ने पाकिस्तानी गेंदबाज को दूसरी बार याद दिलाई नानी, जीवन भर रहेगा याद, भारत की शानदार जीत

भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने विमेंस एशिया कप 2026 में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 55 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. श्री चरणी और प्रेमा रावत ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा ने दो औरशेफालीवर्मा ने एक विकेट अपने नाम किया. भारत की सटीक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई.

पाकिस्तान की ओर से शवाल जुल्फिकार ने सबसे ज्यादा 14 रन बनाए. मुनीबा अली ने 13 रन और तुबा हसन ने 9 रन का योगदान दिया. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालकर पाकिस्तान को बड़ा स्कोर बनाने का मौका नहीं दिया. श्री चरणी ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए. प्रेमा रावत ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए. इसके बाद भारत को जीत के लिए केवल 56 रन का लक्ष्य मिला. जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया.

शेफाली वर्मा ने सादिया इकबाल को फिर जड़ा छक्का

लक्ष्य का पीछा करते हुए शेफाली वर्मा ने एक बार फिर पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाज सादिया इकबाल के खिलाफ आक्रामक अंदाज दिखाया. शेफाली ने सादिया की गेंद पर छक्का लगाया. खास बात यह है कि विमेंस टी20 विश्व कप 2026 में भी शेफाली ने सादिया के खिलाफ पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था. यानी जब भी शेफाली का सामना सादिया से हुआ है, उन्होंने शुरुआत से ही बड़ा शॉट खेलने में कोई झिझक नहीं दिखाई. शेफाली ने इस मैच में सिर्फ 6 गेंदों पर 12 रन बनाए.

हरमनप्रीत और दीप्ति ने भारत को दिलाई आसान जीत

भारत ने 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने भारत के तीनों विकेट लिए. उन्होंने शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल को आउट किया. हालांकि, इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली. हरमनप्रीत 18 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि दीप्ति ने 12 रन की नाबाद पारी खेली. दोनों ने टीम को आसानी से जीत तक पहुंचाया. भारत इस जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर गई है.