India Women’s Asia Cup 2026 squad announced: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का एलान, हरमनप्रीत संभालेंगी कमान, देखें 15 सदस्यीय स्क्वाड

एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है. 15 सदस्यों की इस टीम की कमान एक बार फिर हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी. सेलेक्टरों ने एशियाई खेलों के लिए चुनी गई टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों पर ही भरोसा जताया है और टीम में सिर्फ एक बदलाव किया है.

इस पूरे सेलेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा यास्तिका भाटिया को जगह न मिलने की हो रही है. लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार शतक जड़ने के बावजूद इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को नजरअंदाज कर दिया गया. सेलेक्टरों ने उनकी जगह 18 साल की युवा खिलाड़ी जी कमलिनी पर अपना भरोसा बनाए रखा है, जो टीम में बैकअप विकेटकीपर के तौर पर बरकरार हैं.

श्रेयंका पाटिल बाहर, प्रेमा रावत ने बनाई जगह

एशियाई खेलों की टीम के मुकाबले एशिया कप की टीम में जो एक इकलौता बदलाव हुआ है, वो है श्रेयंका पाटिल का बाहर होना. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उनके टखने के लिगामेंट में चोट लग गई थी और वो फिलहाल अपनी रिकवरी पर काम कर रही हैं. हालांकि, पहले घोषित की गई एशियाई खेलों की टीम में श्रेयंका का नाम शामिल था, लेकिन वहां भी उनका खेलना फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर करेगा.

दूसरी तरफ, टी20 वर्ल्ड कप में श्रेयंका की जगह टीम में आईं लेग-स्पिनिंग ऑलराउंडर प्रेमा रावत अपनी जगह बचाने में कामयाब रही हैं. मैनचेस्टर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए ग्रुप स्टेज मैच में प्रेमा को मौका मिला था, जहां उन्होंने 2 गेंदों में नाबाद 3 रन बनाए थे और 2 ओवर की गेंदबाजी में बिना कोई विकेट लिए 21 रन दिए थे.

एशियाई खेलों की तैयारी का बेहतरीन मौका

हालांकि एशिया कप 2026 का ऑफिशियल शेड्यूल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह टूर्नामेंट अगस्त के आखिर से सितंबर के मध्य के बीच खेला जा सकता है. जापान में 17 से 22 सितंबर तक होने वाले एशियाई खेलों की तैयारियों के लिहाज से यह टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए काफी अहम साबित होगा.

इस बीच, भारतीय टीम की कई दिग्गज खिलाड़ी इन दिनों इंग्लैंड में ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट खेल रही हैं. वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष जैसे बड़े नाम इस फ्रेंचाइजी लीग में धमाल मचा रहे हैं, जिसके खत्म होने के बाद वे नेशनल टीम से जुड़ेंगी.

एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम

मुख्य टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, एन श्री चरणी, नंदनी शर्मा.

रिजर्व खिलाड़ी: प्रतिका रावल, उमा छेत्री (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघारे, मिन्नू मणी.