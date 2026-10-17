India vs West Indies T20: बेंगलुरु में मैच देखने जा रहे हैं? घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक और मेट्रो के नियम

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांचवां टी20 मुकाबला खेला जाएगा. सीरीज 2-2 से बराबर होने के कारण यह मैच काफी अहम है. मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. इसे देखते हुए बेंगलुरु में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं. स्टेडियम के आसपास कई जगहों पर पार्किंग प्रतिबंध लागू रहेंगे. वहीं, मैच खत्म होने के बाद दर्शकों को घर लौटने में परेशानी न हो, इसके लिए मेट्रो सेवाओं का समय भी बढ़ाया गया है.

मैच के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही और पार्किंग पर विशेष निगरानी रहेगी. क्वींस रोड, एमजी रोड, क्यूबन रोड, रेस कोर्स रोड, सेंट्रल स्ट्रीट और राजभवन रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. सेंट मार्क्स रोड, म्यूजियम रोड, कस्तूरबा रोड और लावेल रोड के कुछ हिस्सों में भी वाहन खड़े करने पर रोक रहेगी. इसलिए दर्शकों को स्टेडियम के पास अपनी गाड़ी खड़ी करने से बचना चाहिए.

दर्शकों के लिए वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था

ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए कुछ वैकल्पिक पार्किंग स्थल भी तय किए गए हैं. इनमें सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल का मैदान, यूबी सिटी पार्किंग, शिवाजीनगर बस स्टैंड की पहली मंजिल, फ्रीडम पार्क की मल्टीलेवल पार्किंग और सेंट जोसेफ यूरोपियन बॉयज स्कूल का मैदान शामिल हैं. जारी जानकारी के मुताबिक, इन जगहों पर सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी. दर्शकों को सलाह दी गई है कि वे स्टेडियम पहुंचने से पहले पार्किंग की जगह तय कर लें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें.

मैच के बाद देर रात तक चलेगी नम्मा मेट्रो

मैच देखने के बाद घर लौटने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेंगलुरु मेट्रो की सेवाओं का समय बढ़ाया गया है. 17 अक्टूबर को अलग-अलग टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी ट्रेनें सामान्य समय से देर तक चलेंगी. हालांकि, हर रूट पर आखिरी ट्रेन का समय अलग हो सकता है. ऐसे में दर्शकों को यात्रा शुरू करने से पहले अपने स्टेशन और रूट के अनुसार मेट्रो का समय जांच लेना चाहिए. इससे मैच खत्म होने के बाद घर लौटने की योजना बनाने में आसानी होगी.

कैब और ऑटो से जाने वालों के लिए जरूरी सलाह

स्टेडियम आने वाले दर्शकों के लिए कैब और ऑटो के पिकअप-ड्रॉप की जगह भी तय की गई है. क्यूबन रोड पर बीआरवी ग्राउंड के गेट नंबर 6 के पास इसके लिए व्यवस्था की गई है. दर्शकों को अपने टिकट पर दिए गए प्रवेश द्वार का इस्तेमाल करना चाहिए. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क किनारे वाहन खड़ा न करें और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन से सफर करें. घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट और मेट्रो का समय जांचने से जाम में फंसने और वापसी में परेशानी होने की आशंका कम हो सकती है.