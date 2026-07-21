Ind vs Zim: जिम्बाब्वे से जीतना नहीं होगा आसान, 102 रन पर पूरी टीम इंडिया को भेज चुका पवेलियन, अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं…

भारत आगामी टी20 मुकाबले में भले ही जिम्बाब्वे के खिलाफ मजबूत दावेदार माना जा रहा हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस टीम को हल्के में लेना बड़ी भूल साबित हो सकती है. साल 2024 में हरारे में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारतीय टीम को 13 रन से हराकर सभी को चौंका दिया था. उस मैच में भारत को जीत के लिए सिर्फ 116 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन पूरी टीम 19.5 ओवर में महज 102 रन पर सिमट गई थी. यह भारत की सबसे चौंकाने वाली टी20 हार में से एक मानी जाती है.

उस समय भारतीय टीम टी20 विश्व कप जीतकर आई थी और युवा खिलाड़ियों से सजी टीम की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे थे. भारतीय गेंदबाज रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और जिम्बाब्वे को 115/9 के स्कोर पर रोक दिया. आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज दबाव में बिखर गए. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने गेंद और कप्तानी दोनों से कमाल दिखाया, जबकि तेंदई चतारा, ब्लेसिंग मुजरबानी और वेलिंग्टन मसाकाद्जा ने अहम विकेट लेकर भारत की हार तय कर दी.

भारत ने की दमदार वापसी

हालांकि इस हार के बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की. टीम इंडिया ने लगातार अगले चारों मुकाबले जीतकर पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली. फिर भी हरारे में मिली यह हार आज भी याद दिलाती है कि घरेलू परिस्थितियों में जिम्बाब्वे किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने की क्षमता रखता है. ऐसे में आगामी मुकाबलों में भारत किसी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहेगा.

भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारत ने 10 मैच जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे को 3 मुकाबलों में जीत मिली है. आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन 2024 में मिली ऐतिहासिक जीत यह साबित करती है कि जिम्बाब्वे को कभी भी कमजोर नहीं आंका जा सकता. यही कारण है कि आगामी मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी.