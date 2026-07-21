IND vs ZIM 1st T20I Live Streaming: वैभव सूर्यवंशी फिर मचाएंगे गदर! जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें लाइव मुकाबला?

IND vs ZIM 1st T20I Live Streaming: भारत के निराशाजनक आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के बाद, अब युवा भारतीय टीम ज़िम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज़ के लिए तैयार है. इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी.

स्कवाड में सबसे ज्यादा ध्यान वैभव सूर्यवंशी पर है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करके सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड बनाया था. फैंस की नज़रें एक बार फिर वैभव के प्रदर्शन पर टिकी होंगी. वहीं, आयरलैंड और इंग्लैंड के निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए भारतीय टीम इस सीरीज़ को जीतकर वापसी करना चाहेगी.

अगर आप भी इस सीरीज का मज़ा लेना चाहते हैं, तो जानिए कब, कहाँ और कैसे आप इन मैचों को लाइव देख सकते हैं, यहाँ तक कि मुफ़्त में भी…

भारत बनाम ज़िम्बाब्वे: मैच की पूरी जानकारी

पहला T20 मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ज़िम्बाब्वे के बीच पहला T20 मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा.

यह मैच कहाँ होगा?

यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होगा. भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक 9 मैच खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत दर्ज की है और 3 में हार का सामना करना पड़ा है.

मैच कितने बजे शुरू होगा?

पहला T20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले, यानी शाम 4:00 बजे होगा.

टीवी पर लाइव कैसे देखें?

Zee Sports Network: अगर आप टीवी पर मैच का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो आप ज़ी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर इसे लाइव देख सकते हैं.

DD Sports (मुफ़्त): यदि आपके पास फ्री डिश है, तो आप डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) पर इस मैच का प्रसारण बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं.

OTT और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम कैसे करें?

अगर आप अपने स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर मैच देखना चाहते हैं, तो आपको FanCode ऐप डाउनलोड करना होगा. ध्यान दें कि फ़ैनकोड पर मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन या प्रति-मैच शुल्क (Match Pass) देना पड़ सकता है.

दोनों टीमों की स्क्वाड (Squads)

भारत (India): श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

ज़िम्बाब्वे (Zimbabwe): सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन करन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मडांडे (विकेटकीपर), टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाबद्ज़ा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा.