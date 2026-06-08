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टी20 वर्ल्ड कप से पहले आज वेस्टइंडीज से भिड़ेगी भारतीय टीम, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

INDW vs WIW Warm up Match Live Streaming: महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच ब्लॉकबस्टर वॉर्म-अप मैच! जानें कब, कहां और कैसे देखें इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग...

By: Shivani Singh | Published: June 8, 2026 2:50:08 PM IST

टी20 वर्ल्ड कप से पहले आज वेस्टइंडीज से भिड़ेगी भारतीय टीम, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच


WIW vs INDW: इंग्लैंड और वेल्स की सरजमीं पर 12 जून से आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का असली रोमांच शुरू होने जा रहा है. लेकिन महामुकाबले से पहले सभी 12 टीमें 6 से 10 जून के बीच वॉर्म-अप मैचों के जरिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम इस अभ्यास मैच का पूरा फायदा उठाना चाहेगी, ताकि टीम के कॉम्बिनेशन को परखा जा सके और इंग्लैंड के हालातों को अच्छे से समझा जा सके. भारत आज यानी 8 जून को अपने पहले वॉर्म-अप मैच में वेस्टइंडीज से लोहा लेगा, इसके बाद 10 जून को टीम का सामना मेजबान इंग्लैंड से होगा. आज का यह मुकाबला कार्डिफ के खूबसूरत सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा.

आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी?

अगर इतिहास पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 15 मैचों में भारत ने बाजी मारी है. वर्ल्ड कप के मंच पर दोनों टीमें 3 बार आमने-सामने आई हैं, जिसमें से 2 बार भारत को जीत मिली है.

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मौजूदा आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय टीम को अपनी उप-कप्तान स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर से दमदार शुरुआत की उम्मीद होगी. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज और स्टार ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन अपनी ताकत का लोहा मनवाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी.

मैच से जुड़ी हर जरूरी जानकारी (Match Details)

  • तारीख: 8 जून
  • समय: दोपहर 2:30 बजे (IST – भारतीय समयानुसार)
  • मैदान: सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ (वेल्स)

लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर किया जाएगा. आप इस मुकाबले को JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा, मैच की स्ट्रीमिंग ICC.tv और ICC के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों का पूरा स्क्वॉड (Squads)

भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव

वेस्टइंडीज टीम: हेली मैथ्यूज (कप्तान), चिनेल हेनरी, डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर, अफी फ्लेचर, आलिया अलीन, शेमेन कैंपबेल, अश्मिनी मुनिसर, करिश्मा रामहरक, जेनिलीया ग्लासगो, जहजारा क्लैक्सटन, कियाना जोसेफ, जैदा जेम्स, मैंडी मंगरू, शॉनिशा हेक्टर

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