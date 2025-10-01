India vs West Indies Test: अहमदाबाद की लाल मिट्टी पर होगा मुक़ाबला, गेंदबाज़ों को मिलेगी बढ़त, पिच रिपोर्ट
Home > खेल > India vs West Indies Test: अहमदाबाद की लाल मिट्टी पर होगा मुक़ाबला, गेंदबाज़ों को मिलेगी बढ़त, पिच रिपोर्ट

India vs West Indies Test: अहमदाबाद की लाल मिट्टी पर होगा मुक़ाबला, गेंदबाज़ों को मिलेगी बढ़त, पिच रिपोर्ट

India vs West Indies Pitch Report: 2 अक्टूबर को होने वाले इंडिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मुक़ाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम की लाल मिट्टी वाली पिच पर खेला जाएगा. यह पिच तेज़ गेंदबाजों के लिए फायदेमंद हो सकती है.

By: Sharim Ansari | Published: October 1, 2025 1:30:32 PM IST

Narendra Modi Stadium Ind vs WI Test Pitch Report
Narendra Modi Stadium Ind vs WI Test Pitch Report

Narendra Modi Cricket Stadium: भारत बनाम वेस्टइंडीज़ का पहला टेस्ट मैच गुरुवार, 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टेस्ट कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की यह पहली डोमेस्टिक टेस्ट सीरीज़ है. इससे पहले, उनकी कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ कराने में कामयाब रही थी. के एल राहुल और मोहम्मद सिराज समेत कई प्रमुख खिलाड़ी, जो एशिया कप टीम का हिस्सा नहीं थे, वापसी कर रहे हैं. ध्रुव जुरेल को विकेटकीपर के तौर पर प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 राउंड में यह भारत की दूसरी और पहली डोमेस्टिक टेस्ट सीरीज़ है. गुरुवार, 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले पहले मैच का टॉस सुबह 9:00 बजे होगा और पहली पारी सुबह 9:30 बजे खेली जाएगी.

Ind vs WI मैच के लिए पिच रिपोर्ट

भारत बनाम वेस्टइंडीज़ का पहला टेस्ट मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में लाल मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा. पिच पर काफी घास है, जिसे मैच से पहले और काटा जाएगा, लेकिन ESPNcricinfo के मुताबिक़, यह अभी भी 4 मिलीमीटर तक मोटी हो सकती है. लाल मिट्टी की पिच में अच्छा उछाल मिलता है, हालांकि, घास की बाइंडिंग के बिना यह जल्दी टूट जाती है और धूल भरी पिच में बदल जाती है. यहां तेज़ गेंदबाज़ों को ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर पिच धूल भरी हुई तो स्पिनरों को फ़ायदा हो सकता है.

IND vs WI FIRST TEST PLAYING 11: पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 आई सामने आई, ये 11 खिलाड़ी मचाएंगे मैदान पर तबाही!

नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 347 और दूसरी पारी का औसत स्कोर 353 है. तीसरी और चौथी पारी में रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. शनिवार को अहमदाबाद में बारिश की भी संभावना है, जिससे पिच बदल सकती है. टीम इंडिया पहले टेस्ट में तीन मुख्य तेज़ गेंदबाज़ों के साथ उतर सकती है, जिसमें कुलदीप यादव के स्पिनर होने की उम्मीद है. दो ऑलराउंडर, वाशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा, प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जा सकते हैं.

कौन से प्लेयर शामिल हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 में ?

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, के एल राहुल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज.

भारतीय टीम की स्क्वाड
देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएल राहुल (विकेटकीपर), नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), जसप्रित बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज टीम की स्क्वाड
एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), तेविन इमलाच (विकेटकीपर), एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, जोमेल वारिकन.

Brian Bennett T-20I Century: जो रोहित, विराट और धोनी नहीं कर पाए, वो ज़िम्बाब्वे के खिलाड़ी ने कर दिखाया, धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025
India vs West Indies Test: अहमदाबाद की लाल मिट्टी पर होगा मुक़ाबला, गेंदबाज़ों को मिलेगी बढ़त, पिच रिपोर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

India vs West Indies Test: अहमदाबाद की लाल मिट्टी पर होगा मुक़ाबला, गेंदबाज़ों को मिलेगी बढ़त, पिच रिपोर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

India vs West Indies Test: अहमदाबाद की लाल मिट्टी पर होगा मुक़ाबला, गेंदबाज़ों को मिलेगी बढ़त, पिच रिपोर्ट
India vs West Indies Test: अहमदाबाद की लाल मिट्टी पर होगा मुक़ाबला, गेंदबाज़ों को मिलेगी बढ़त, पिच रिपोर्ट
India vs West Indies Test: अहमदाबाद की लाल मिट्टी पर होगा मुक़ाबला, गेंदबाज़ों को मिलेगी बढ़त, पिच रिपोर्ट
India vs West Indies Test: अहमदाबाद की लाल मिट्टी पर होगा मुक़ाबला, गेंदबाज़ों को मिलेगी बढ़त, पिच रिपोर्ट