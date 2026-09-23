IND vs WI: रोहित-कोहली की वापसी, वेस्टइंडीज सीरीज के लिए जुड़ेगी भारतीय टीम, कब से खेले जाएंगे मुकाबले?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी बुधवार रात से पहुंचना शुरू करेंगे. ज्यादातर खिलाड़ी गुरुवार तक टीम से जुड़ जाएंगे. सीरीज का पहला मैच 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा; इसके बाद दूसरा वनडे 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को मुल्लांपुर में होगा. इस सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी. इस सीरीज से शुभमन गिल की वनडे कप्तान के तौर पर वापसी होगी.

श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और ईशान किशन एशियन गेम्स की टीम का हिस्सा हैं; इसलिए वे वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे. विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सीरीज की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, नितीश रेड्डी को पहले एशियन गेम्स की टीम में चुना गया था; लेकिन हार्दिक पांड्या के पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण उन्हें वहां से हटाकर वनडे टीम में शामिल कर लिया गया.

नितीश रेड्डी के पास खुद को साबित करने का मौका

वेस्टइंडीज के खिलाफ यह सीरीज नितीश रेड्डी के लिए काफी अहम होगी. वह लगातार वनडे टीम में जगह बनाने के लिए अपना दावा मजबूत कर सकते हैं; भारत ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को तैयार करना शुरू कर दिया है. वहीं, ऋषभ पंत को वनडे टीम में जगह नहीं मिली है और ध्रुव जुरेल को दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है. पंत 1 अक्टूबर से ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करेंगे. इसके बाद भारत-वेस्टइंडीज के बीच पांच टी20 मैच खेले जाएंगे.

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जयसवाल और नमन धीर