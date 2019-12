नई दिल्ली. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा फाइनल मुकाबला 11 दिसंबर रविवार को होगा. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर है और जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वह सीरीज जीत जाएगी. फाइनल मुकाबले के टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकती है, हालांकि वेस्टइंडीज अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी.

मुंबई का मैदान टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए घरेलू मैदान है और सभी को उम्मीद है कि वह इस मैच में वहां कुछ शानदार प्रदर्श कर सकते हैं. रोहित शर्मा पिछले दो टी20 मैचों में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. इस मुकाबले के लिए गेंदबाजी में भी टीम इंडिया बदलाव कर सकती है क्योंकि टीम को गेंदबाजी से काफी निराशा मिल रही है. टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज भी इस सीरीज में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं इसलिए इस मुकाबले के लिए कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी को भी वापस बुलाया जा सकता है.

जिस तरह से दीपक चाहर महंगे गेंदबाज साबित हो रहे हैं उसे देखकर साफ पता लगता है फाइनल मुकाबले के लिए दीपक चाहर को बाहर रखा जा सकता है. टीम को बल्लेबाजी पर भी ध्यान देना होगा, सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा लगातार दो मैचों से फ्लॉप साबित हुए हैं इसलिए उन्हें इस मैच में अपना खेल दिखाना होगा.

भारत की टी 20 टीम-

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, शिवम दुबे , श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मनीष पाडेय, ऋषभ पंत, केएल राहुल, संजू सैमसन, रोहित शर्मा, वाशिंगटन सुंदर.

दूसरे टी20 मैच में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन-

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल

