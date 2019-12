कटक. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और फाइनल मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला गया. इस मैच को टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया है. भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली ने दमदार पारी खेलते हुए 85 रन बनाए.

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए लक्ष्य को 48.4 ओवर में पूरा कर लिया. इस मैच में कप्तान कोहली के अलावा सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भी धमाकेदार पारी खेली, केएल राहुल ने 77 और रोहित शर्मा ने 63 रनों की दमदार पारी खेली. टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और केदार जाधव बल्लेबाजी के रूप में फ्लॉप साबित हुआ. तीनों खिलाड़ियों ने मैदान पर कोई दमखम नहीं दिखाया.

हालांकि कोहली ने स्कोर का पीछा करते हुए अपना विकेट 46.1 ओवर में 286 रन पर ही खो दिया. इसके बाद टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जड़ेजा और शार्दुल ठाकुर ने टीम को शानदार जीत दिलाई. जड़ेजा ने 39 रन और शार्दुल ठाकुर ने 17 रन की नाबाद पारी खेली.

It’s 2-1 India! Virat Kohli and Co. beat West Indies by four wickets in the third ODI to cap off 2019 with a series win. 👏👏👌👌#INDvWI #TeamIndia @paytm pic.twitter.com/fJpP37tEBJ — BCCI (@BCCI) December 22, 2019

वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 315 रन बनाए. भारत को मैच जीतने के लिए 316 रन बनाने थे. वेस्टइंडीज की ओर से सबसे ज्यादा 89 रन निकोलस पूरन ने बनाए. इसके साथ ही कप्तान कीरोन पोलार्ड ने 72 रनों की शानदार पारी खेली. भारत की गेंदबाजी की बात करें तो डेब्यूटेंट नवदीप सैनी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते 10 ओवर में 58 रन देकर 2 विकेट लिए.

Ravindra Jadeja ends on 39* as India win by four wickets! 👏 India take the series 2-1 in a dramatic finish 🏆 #INDvWI pic.twitter.com/3HYcIvbZDV — ICC (@ICC) December 22, 2019

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन: एविन लुईस, शाई होप (विकेटकीपर), शिमरोन हेटिमायर, रोस्टन चेस, निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड (कप्तान), जेसन होल्डर, कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, खेरी पियरे, शेल्डन कॉटरेल

