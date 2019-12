नई दिल्ली. भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के टॉस का फैसला हो गया है और वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस हिसाब से पहले बैटिंग के लिए मैदान पर टीम इंडिया आएगी.

भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को जीतना चाहेगा क्योंकि पिछले मैच में विंडीज को हराकर 1-0 से बढ़त हासिल किए हुए है. वहीं वेस्टइंडीज की टीम भी इस मुकाबले को जीतने के लिए मैदान पर पूरा दमखम दिखाएगी क्योंकि टीम को अगर इसे मुकाबले को हार जाएगी तो वह इस सीरीज को खो देगी.

टॉस जीतकर वेस्टइंडीज कप्तान किरोन पोलार्ड ने कहा हम पहले गेंदबाजी करने वाले हैं. टीम में एक बदलाव किया गया है दिनेश रामदीन की जगह निकोलस पूरन को वापस बुलाया गया है. वहीं विराट कोहली ने कहा कि टॉस हारना बहुत बुरा नहीं है, हम पहले भी गेंदबाजी करते थे. ओस एक कारण बन सकता है, मुझे लगता है कि पहले हाफ के दौरान बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी पिच होनी है. हमें अपनी पुरानी प्लेइंग इलेवन पर विश्वास है इसलिए हम इस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं.

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): लेंडल सिमंस, एविन लुईस, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटिमर, कीरोन पोलार्ड (कप्तान), निकोलस पूरन (विकेटकीपर), जेसन होल्डर, हेडन वॉट, शेल्डन कॉटरेल, केसरिक विलियम्स, खारे पियरे.

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दूबे, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल.

It’s that time again! Super Sunday: time to rally round the West Indies

The stage is set for another cracking contest tonight, this time the 2nd T20I in Thiruvananthapuram

🕰 7pm (9:30am Eastern Caribbean/8:30am Jamaica)

🏟 Greenfield International#INDvWI #MenInMaroon pic.twitter.com/dccUpaAE2E

— Windies Cricket (@windiescricket) December 8, 2019