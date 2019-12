हैदराबाद. भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली तीन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज 6 दिसंबर यानी आज से शुरू हो रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस पहले टी20 मुकाबले में दोनों टीमों का इरादा मैच जीतने का होगा. वेस्टइंडीज को पटखनी देने के लिए विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने मैच से पहले जमकर अभ्यास किया है. वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड का कहना है कि भारत दुनिया की नंबर एक टीम है इस लिए उनका इरादा किसी एक बल्लेबाज को टारगेट करना नहीं है. पोलार्ड के इस बयान से पता चलता है कि उनके लिए टीम इंडिया का हर विकेट महत्वपूर्ण है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाले इस मैच का इंतजार क्रिकेट फैन्स बेसब्री से कर रहे हैं. आप भारत और कैरेबियन टीम के बीच खेले जाने वाले इस मैच में ड्रीम इलेवन चुनकर लाखों रूपये कमा सकते हैं.

ड्रीम इलेवन चुनने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है. जो ड्रीम इलेवन गेम में शामिल होना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ड्रीम इलेवन एप डाउनलोड करना होगा. भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच में अन्य मैचों की तरह ड्रीम इलेवन चुनते वक्त फीस भी पे करनी होगी. ड्रीम इलेवन में दोनों टीमों में से कुल मिलाकर 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करने होते हैं. लेकिन एक टीम में से 7 से अधिक खिलाड़ी नहीं चुने जा सकते. इसके अलावा दोनों टीमें में से सिर्फ एक विकेटकीपर का चयन किया जाता है. वहीं बॉलर्स और ऑलराउंडर्स को भी समानुपात में चुनना पड़ता है. अगर आप के द्वारा सिलेक्ट किए गए खिलाड़ी मैच के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपका स्कोर अच्छा होगा.

In the zone and Ready for Match no.1 😎💪 #TeamIndia #INDvWI pic.twitter.com/hI7l6aJkkn

— BCCI (@BCCI) December 5, 2019