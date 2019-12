हैदराबाद: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के टॉस का फैसला हो गया है, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है. इस हिसाब से वेस्ट इंडीज की टीम मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आएगी.

टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा हम पहले गेंदबाजी करेंगे, 45 मिनट से लेकर एक घंटे तक ओस रहेगी. यह बल्लेबाजी करने के लिए एक अच्छा विकेट है, और अच्छी तरह से आने वाली गेंद के साथ बल्लेबाजी करना बेहतर होगा. मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर टीम में वापस आए हैं. भुवी ने इस मैदान में अच्छा प्रदर्शन किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ओवरकम्पलैक्ट करते हैं. इसके साथ ही संजू सैमसन, मनीष पांडे, कुलदीप यादव को बाहर रखा गया है.

पहले मुकाबले को दोनों टीम जीत से शुरू करना चाहेंगी क्योंकि तीन मैचों की सीरीज में पहला मैच जीतकर बढ़त बनाना चाहेंगी. भारत और वेस्ट इंडीज के पिछली टी20 सीरीज अगस्त में हुई थी, इस सीरीज में भारत ने मेजबान टीम को 3-0 से हराया था. इस मैच में हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन को खास सम्मान मिला है. राजीव गांधी स्टेडियम के नॉर्थ स्टैंड का नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन रख दिया गया है.

Here's the playing XI of the two squads #INDvWI #TeamIndia pic.twitter.com/POOmVdQg1c

— BCCI (@BCCI) December 6, 2019