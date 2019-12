हैदराबाद. भारत और वेस्टइंडीज के बीच हैदराबाद में खेले गए पहले टी20 मैच में टीम इंडिया ने कैरेबियन टीम को 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली. टीम इंडिया की जीत के हीरो कप्तान विराट कोहली रहे. उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए नाबाद 94 रन बनाए. वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए 208 रनों के लक्ष्य को भारत ने 4 विकेट पर पूरा कर लिया. भारतीय बल्लेबाजों के आगे कैरेबियन टीम के बॉलर कुछ खास नहीं कर सके. टीम इंडिया की ओर से विराट कोहली और केएल राहुल ने शतकीय साझेदारी की. केएल राहुल 62 रन बनाकर आउट हुए. कैरेबियन की टीम की ओर से सबसे अधिक दो विकेट खारे पियर ले लिए. विराट कोहली को शानदार 94 रनों की मैच विनिंग पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया. वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही और पहला विकेट सिर्फ 13 रनों पर गिर गया. सलामी बल्लेबाज लिंडले सिमंस 2 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद इविन लुइस और ब्रेंडन किंग ने कैरेबियन पारी को आगे बढ़ाया. इविन लुइस 40 रन बनाकर आउट हुए वहीं ब्रेंडन किंग ने 31 रनों की पारी खेली. इसके बाद शिमरॉन हेटमायर और कीरोन पोलार्ड ने ताबड़तोड़ बैटिंग की. हेटमायर 56 रन बनाकर आउट हुए वहीं पोलार्ड ने 37 रन बनाए. इसके बाद निचले क्रम में जेसन होल्डर ने आक्रामक पारी खेलते हुए 9 गेंदों पर 24 रन बनाए. इस तरह वेस्टइंडीज ने पांच विकेट पर 207 रन बनाए.

भारत की तरफ से सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए. युजवेंद्र चहल ने 36 रन देकर 2 विकेट लिए. वह भारत की ओर से इस मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर रहे. उनके अलावा वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर और रवींद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला.

