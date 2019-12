चेन्नई. टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में रविवार 15 दिसंबर को होना है. इस मैच के लिए दोनों टीमें जमकर पसीना बहा रही हैं और भारत और वेस्टइंडीज जीत से ही इस सीरीज में आगाज करना चाहेंगी. जहां वेस्टइंडीज भारत को हराकर टी20 सीरीज का बदला लेना चाहेगी वहीं टीम इंडिया जीत के साथ आगाज करना चाहेगी.

इल मुकाबले के लिए भारत अपनी शानदार बल्लेबाजी के साथ मैदान पर आना चाहेगा. क्योंकि टीम के गेंदबाज जिस तरह से चल रहे हैं लगता है कि वह विंडीज के खिलाड़ियों को अधिक समय तक मैदान पर टिकने नहीं दे सकते हैं. टीम इस मैच के लिए 2 ऑल राउंडर खिलाड़ियों के साथ मैदान पर आ सकती है. टीम इंडिया पहले वनडे के लिए शिवम दुबे और रवींद्र जडेजा के साथ मैदान पर आने की योजना बना सकती है.

भले ही मयंक अग्रवाल को वनडे टीम के लिए शामिल कर लिया हो लेकिन उन्हें डेब्यू के लिए अभी इंतजार करना होगा. क्योंकि टीम इंडिया में सलामी बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल पहले से ही विकल्प हैं. इसके साथ ही मिडिल ऑर्डर के लिए विराट कोहली और श्रेय्यस अय्यर टीम पहले से ही मौजूद है. गेंदबाजी के लिए मोहम्मद शमी और दीपक चाहर जैसे शानदार गेंदबाज टीम में शामिल हैं.

Snapshots from #TeamIndia's training at the Chepauk Stadium ahead of the 1st @Paytm ODI against West Indies.#INDvWI pic.twitter.com/3hHofAK7ZS

— BCCI (@BCCI) December 13, 2019