Women’s Asia cup 2026: भारत का पहला मैच थाईलैंड से, जानें कब-कहां देख पाएंगे लाइव?

विमेंस एशिया कप 2026 में भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत रविवार, 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया और थाईलैंड के बीच ग्रुप ए का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम की कोशिश टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार जीत के साथ करने की होगी. टीम को बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी.

थाईलैंड की टीम इस मुकाबले से पहले टूर्नामेंट में अपना एक मैच खेल चुकी है. उसने 28 अगस्त को इंडोनेशिया को 6 रन से हराकर जीत दर्ज की थी. ऐसे में थाईलैंड की टीम आत्मविश्वास के साथ भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. दूसरी ओर, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और क्रांति गौड़ अहम भूमिका निभा सकती हैं. दीप्ति विमेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों में दूसरे स्थान पर हैं; वहीं श्री चरणी आईसीसी विमेंस टी20 रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज हैं.

भारत-थाईलैंड मैच कब और कहां होगा?

भारत और थाईलैंड के बीच विमेंस एशिया कप 2026 का मुकाबला रविवार, 30 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:30 बजे होगा. थाईलैंड की ओर से थिपाचा पुथावोंग भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती हैं. उनके नाम विमेंस इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है; इसलिए भारतीय टीम को उनके खिलाफ संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी.

टीवी और मोबाइल पर ऐसे देखें लाइव

भारत और थाईलैंड के बीच होने वाले मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, वे सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी रात 8 बजे से शुरू होगी. भारतीय टीम के पास टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करने का मौका है; ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद होगी.