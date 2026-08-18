IND vs SL: टीम इंडिया के लक्षण कैसे नजर आ रहे, पहले टेस्ट में जीत होगी या हार? गाले में कौन मारेगा बाजी!

India vs Srilanka: भारत और श्रीलंका के बीच गाले में खेले जा रहे पहले टेस्ट में आगे कुछ भी हो सकता है. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन पर ऑलआउट हो गई. इस तरह भारत को पहली पारी में 178 रन की बढ़त हासिल हुई है. हालांकि श्रीलंका ने सोनल दिनूषा के शतक और निरोशन डिकवेला की 80 रन की पारी के दम पर कुछ समय के लिए वापसी की, लेकिन मानव सुथार और रवींद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने श्रीलंका को ऑलआउट कर दिया.

अब चौथे दिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कप्तान शुभमन गिल किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे. भारत के पास 178 रन की बढ़त है और टीम को दोबारा बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि श्रीलंका फॉलोऑन से बच गया है. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों की कोशिश तेज गति से रन बनाने की होगी. भारत अगर करीब 200 से 250 रन और जोड़ देता है, तो श्रीलंका के सामने 350 से 430 रन के आसपास का लक्ष्य रखा जा सकता है. बारिश को देखते हुए भारत के लिए समय बेहद अहम होगा, इसलिए लंबी बल्लेबाजी करने के बजाय तेजी से रन बनाकर पारी घोषित करने का फैसला लिया जा सकता है.

टीम इंडिया की क्या होगी रणनीति?

चौथे दिन श्रीलंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय स्पिनरों से निपटने की होगी. पहली पारी में मानव सुथार ने चार और रवींद्र जडेजा ने तीन विकेट लिए. गाले की पिच पर जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनरों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है. अगर भारत दूसरी पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करके श्रीलंका को आखिरी डेढ़-दो दिन में बल्लेबाजी के लिए उतार देता है, तो मेजबान टीम पर काफी दबाव होगा. खासकर अगर श्रीलंका शुरुआती विकेट जल्दी गंवा देता है तो भारत जीत की ओर तेजी से बढ़ सकता है.

भारत जीत का दावेदार बन सकता है

हालांकि टीम इंडिया को सबसे ज्यादा चिंता मौसम की होगी. अब तक बारिश के कारण मैच का काफी समय खराब हो चुका है और यही भारत की जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है. अगर चौथे दिन मौसम साफ रहता है और भारत तेजी से रन बनाकर समय बचाता है, तो मैच का नतीजा निकलने की पूरी संभावना है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत जीत का मजबूत दावेदार नजर आ रहा है, लेकिन श्रीलंका को कम आंकना भारी पड़ सकता है. हालांकि, यहां से ऐसा ही लग रहा है कि टीम इंडिया तेजी से रन बनाकर श्रीलंका को चेज करने का मौका दे सकती है.