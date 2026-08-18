IND vs SL: गौतम गंभीर के पीठ पीछे ये क्या चल रहा, टीम इंडिया की स्ट्रेटजी लीक? वाइट बोर्ड पर मचा बवाल

SonyLIV cameraman literally captured Team India’s strategy written on the dressing-room blackboard. 🤯 pic.twitter.com/Y2m4FmVRfQ — Sam (@cricsam02) August 18, 2026 वायरल वीडियो को लेकर मचा बवाल

वायरल वीडियो को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही है. कई यूजर्स का मानना है कि लाइव कैमरे की नजर गलती से भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई, जिससे व्हाइटबोर्ड दिखाई दिया. इसके अलावा कई ऐसे भी फैंस हैं जिन्होंने कहा कि ये मैच से जुड़ी मामूली स्टैट्स हैं. इसमें कोई जानकारी लीक जैसी चीजें शामिल नहीं हैं. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि टीम इंडिया की कोई अहम रणनीति वास्तव में लीक हुई है या नहीं. चौथे दिन कैसा रहा टीम का हाल?

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला. टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए और श्रीलंका को 372 रन का टार्गेट दिया. जवाब में श्रीलंका ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट भी गंवा दिए हैं और उन्होंने 84 रन बनाए हैं. श्रीलंका को अगर इस मैच में जीत हासिल करनी है तो उन्हें और 288 रन बनाने होंगे.