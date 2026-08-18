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IND vs SL: गौतम गंभीर के पीठ पीछे ये क्या चल रहा, टीम इंडिया की स्ट्रेटजी लीक? वाइट बोर्ड पर मचा बवाल

Team India Information leak? भारत और श्रीलंका के गॉल टेस्ट के चौथे दिन भारतीय ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. दावा है कि लाइव प्रसारण के दौरान टीम इंडिया की रणनीति वाला व्हाइटबोर्ड कैमरे में दिखाया गया. इसपर फैंस अलग अलग बातें रख रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: August 18, 2026 7:01:02 PM IST

क्या टीम इंडिया की स्ट्रेटजी हुई लीक?
क्या टीम इंडिया की स्ट्रेटजी हुई लीक?


India vs Srilanka: श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसने टीम इंडिया की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है. दावा किया जा रहा है कि लाइव मैच के दौरान कैमरे में भारतीय ड्रेसिंग रूम के पास रखा एक व्हाइटबोर्ड कुछ सेकंड के लिए दिखाई दे गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं टीम इंडिया की मैच रणनीति तो गलती से सामने नहीं आ गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट के मुताबिक, व्हाइटबोर्ड पर मैच से जुड़ी कुछ जरूरी बातें लिखी हुई थीं. हालांकि, इसपर कोच या टीम मैनेजमेंट की ओर से अभी तक कोई भी बयान  सामने नहीं आया हैय  वीडियो भी बहुत कम समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए यह साफ नहीं है कि बोर्ड पर क्या लिखा था. ऐसे में सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को फिलहाल सिर्फ अटकलों के तौर पर ही देखा जा सकता है.

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वायरल वीडियो को लेकर मचा बवाल
वायरल वीडियो को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही है. कई यूजर्स का मानना है कि लाइव कैमरे की नजर गलती से भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई, जिससे व्हाइटबोर्ड दिखाई दिया. इसके अलावा कई ऐसे भी फैंस हैं जिन्होंने कहा कि ये मैच से जुड़ी मामूली स्टैट्स हैं. इसमें कोई जानकारी लीक जैसी चीजें शामिल नहीं हैं. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि टीम इंडिया की कोई अहम रणनीति वास्तव में लीक हुई है या नहीं.

चौथे दिन कैसा रहा टीम का हाल?

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला. टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए और श्रीलंका को 372 रन का टार्गेट दिया. जवाब में श्रीलंका ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट भी गंवा दिए हैं और उन्होंने 84 रन बनाए हैं. श्रीलंका को अगर इस मैच में जीत हासिल करनी है तो उन्हें और 288 रन बनाने होंगे.

Tags: Gautam Gambhirindia vs srilanka
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