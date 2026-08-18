IND vs SL: गौतम गंभीर के पीठ पीछे ये क्या चल रहा, टीम इंडिया की स्ट्रेटजी लीक? वाइट बोर्ड पर मचा बवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट के मुताबिक, व्हाइटबोर्ड पर मैच से जुड़ी कुछ जरूरी बातें लिखी हुई थीं. हालांकि, इसपर कोच या टीम मैनेजमेंट की ओर से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया हैय वीडियो भी बहुत कम समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए यह साफ नहीं है कि बोर्ड पर क्या लिखा था. ऐसे में सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को फिलहाल सिर्फ अटकलों के तौर पर ही देखा जा सकता है.
SonyLIV cameraman literally captured Team India’s strategy written on the dressing-room blackboard. 🤯 pic.twitter.com/Y2m4FmVRfQ
— Sam (@cricsam02) August 18, 2026
वायरल वीडियो को लेकर मचा बवाल
वायरल वीडियो को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही है. कई यूजर्स का मानना है कि लाइव कैमरे की नजर गलती से भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई, जिससे व्हाइटबोर्ड दिखाई दिया. इसके अलावा कई ऐसे भी फैंस हैं जिन्होंने कहा कि ये मैच से जुड़ी मामूली स्टैट्स हैं. इसमें कोई जानकारी लीक जैसी चीजें शामिल नहीं हैं. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि टीम इंडिया की कोई अहम रणनीति वास्तव में लीक हुई है या नहीं.
चौथे दिन कैसा रहा टीम का हाल?