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IND vs SL: गॉल टेस्ट के बीच बदली श्रीलंका की प्लेइंग XI, 26 साल के खिलाड़ी हुआ डेब्यू, कितने रन बनाए?

Dinesh Chandimal Replacement: श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज दिनेश चांदीमल चोटिल होने के कारण बाहर हो गए हैं. उनकी जगह बोर्ड ने 26 साल के युवा खिलाड़ी को कन्कशन रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था. इसी के साथ इस खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ गॉल टेस्ट में अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी किया.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 18, 2026 5:05:31 PM IST

गॉल टेस्ट के बीच अचानक बदली श्रीलंका की प्लेइंग XI.
गॉल टेस्ट के बीच अचानक बदली श्रीलंका की प्लेइंग XI.


Dinesh Chandimal Replacement: भारत के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे टेस्ट मैच के बीच श्रीलंका ने अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव किया है. श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज दिनेश चांदीमल फील्डिंग के दौरान चोटिल होने की वजह से मैच से बाहर हो गए. उनकी जगह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 26 साल के पसिंदु सूरियाबंदारा को कन्कशन रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है. बोर्ड ने ऑफिशियल पोस्ट करके बताया कि मैच रेफरी ने भी इस रिप्लेसमेंट को मंजूरी दे दी है. इस बदलाव के साथ पसिंदु सूरियाबंदारा ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ टेस्ट की चौथी पारी में दिनेश चांदीमल की जगह बल्लेबाजी की.

पसिंदु ने कितने रन बनाए?

दिनेश चांदीमल की जगह पसिंदु सूरियाबंदारा भारतीय टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरे. हालांकि यह मुकाबला उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ. बीच में डेब्यू करने वाले पसिंदु बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. मानव सुथार ने पहली ही गेंद पर पसिंदु को LBW करके पवेलियन भेज दिया. भले ही इस मैच में उनके बल्ले से नहीं आए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका शानदार रिकॉर्ड है. पसिंदु सूरियाबंदारा ने फर्स्ट क्लास में 54.36 के औसत से 4,893 रन बनाए हैं. इसमें 14 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं.

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दिनेश चांदीमल का हेल्थ अपडेट

भारत की दूसरी पारी के चौथे ओवर में केएल राहुल ने डीप स्क्वायर लेग की ओर शॉट लगाया. श्रीलंका के फील्डर दिनेश चांदीमल ने गेंद के पीछे दौड़ लगाई. उन्होंने बाउंड्री के पास गेंद को रोकने के लिए डाइव लगाई. उन्होंने 2 रन तो बचा लिए, लेकिन वे बुरी तरह गिरने से चोटिल हो गए. उनके कंधे और गर्दन में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया.

श्रीलंका को मिला 372 का टारगेट

गॉल टेस्ट की बात करें, तो भारत ने श्रीलंका को चौथी पारी में 372 रनों का टारगेट दिया है. भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए. भारत की ओर से ऋषभ पंत ने 66 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 44 और केएल राहुल ने 35 रन बनाए. भारतीय टीम के पास पहले से 178 रनों की बढ़त थी. ऐसे में श्रीलंका को मैच की आखिरी पारी में 372 रनों का टारगेट मिला. श्रीलंका ने चौथी पारी में टारगेट का पीछा करते हुए 40 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए हैं.

Tags: IND vs SL
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