Home > खेल > IND vs SL: टीम इंडिया की पारी 193 पर सिमटी, श्रीलंका के सामने कितने रन का लक्ष्य, क्या मार पाएंगे बाजी?

IND vs SL: टीम इंडिया की पारी 193 पर सिमटी, श्रीलंका के सामने कितने रन का लक्ष्य, क्या मार पाएंगे बाजी?

India vs Srilanka 1st test Day 4: भारत ने पहली टेस्ट पारी में श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा है. ऋषभ पंत ने शानदार 66 रन बनाए. अब मेजबान टीम श्रीलंका के सामने बड़ा लक्ष्य हासिल करने की कठिन चुनौती है. मुकाबले का अंतिम सेशन बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद है.

By: Satyam Sengar | Published: August 18, 2026 2:59:17 PM IST

भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा.
भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा.


India vs Srilanka 1st Test Day 4: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 193 रन बनाए. तेजी से रन बनाने के कारण भारत इतने रन पर ही ऑलाउट हो गई. 193 रन बनाने के साथ ही साथ ही भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य रखा है. भारत ने पहली पारी में 284 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम भी 284 रन पर ऑलआउट हो गई थी. चौथे दिन टी ब्रेक तक भारत के पास 371 रन की बढ़त थी और उसकी दूसरी पारी पूरी हो चुकी थी. अब मुकाबले में श्रीलंका की बल्लेबाजी सबसे अहम होगी.

भारत की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही. यशस्वी जायसवाल सिर्फ 3 गेंद खेलकर बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद केएल राहुल ने 47 गेंदों पर 35 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की. देवदत्त पडिक्कल ने 75 गेंदों में 44 रन बनाए. कप्तान शुभमन गिल 20 गेंदों पर केवल 8 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69 गेंदों पर 66 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए.

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ऋषभ पंत ने संभाली पारी
ऋषभ पंत की तेज पारी ने भारत को तेजी से रन बनाने में मदद की. उनके आउट होने के बाद भारतीय पारी ज्यादा देर नहीं टिक सकी. ध्रुव जुरेल ने 7, रवींद्र जडेजा ने 9, मानव सुथार ने 9 और कुलदीप यादव ने 5 रन बनाए. मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 रन बनाए. श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 31 रन देकर 4 विकेट हासिल किए.

श्रीलंका के सामने बड़ी चुनौती
प्रभात जयसूर्या ने 3 विकेट और लाहिरू कुमारा ने 2 विकेट लिए. केशरा नुवंथा को एक सफलता मिली. अब श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य है, जिसे हासिल करना आसान नहीं होगा. भारतीय गेंदबाजों की कोशिश होगी कि वे जल्द विकेट लेकर श्रीलंका पर दबाव बनाएं. दूसरी ओर, श्रीलंका के बल्लेबाजों को लंबे समय तक क्रीज पर टिकना होगा. मुकाबले के आखिरी चरण में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है.

Tags: home-hero-pos-1india vs srilanka
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