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IND vs SL: श्रीलंका को हल्के में ले रहे क्या? टीम इंडिया के सामने होंगे 5 बड़े चैलेंज, समंदर पार नहीं चलेगी मनमानी!

Team India Challenges in India vs Srilanka Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त यानी आज से शुरू हो रही है. इस सीरीज में टीम इंडिया के सामने 5 बड़ी चुनौतियां होंगी. आइए जानते हैं उन 5 चैलेंज के बारे में.

By: Satyam Sengar | Published: August 15, 2026 12:57:36 AM IST

भारतीय टीम के सामने 5 बड़े चैलेंज.
भारतीय टीम के सामने 5 बड़े चैलेंज.


Team India 5 Challenges: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त यानी आज से दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है. पहला मुकाबला गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. भारतीय टीम श्रीलंका की परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत की लय हासिल करना चाहेगी, लेकिन उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं.आइए जानते हैं उन 5 चैलेंज के बारे में जिसका सामना टीम इंडिया को करना पड़ा सकता है.

स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी: श्रीलंका की पिचों पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल सकती है. ऐसे में शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल को संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी. फुटवर्क और सही शॉट चयन यहां काफी जरूरी रहेगा.

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जसप्रीत बुमराह की कमी: जसप्रीत बुमराह का टीम में नहीं होना भारत के लिए बड़ा झटका है. अब तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज पर ज्यादा होगी. प्रसिद्ध कृष्णा समेत बाकी गेंदबाजों को भी बुमराह की कमी महसूस नहीं होने देनी होगी.

सही गेंदबाजी सेलेक्शन: श्रीलंका की परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाज अहम भूमिका निभा सकते हैं. रवींद्र जडेजा की वापसी से भारत को मजबूती मिली है. कुलदीप यादव और मानव सुथार भी टीम के लिए उपयोगी हो सकते हैं. गिल को पिच के हिसाब से सही गेंदबाज चुनना होगा. हालांकि, कुलदीप के साथ टीम जाएगी या नहीं. यह देखना दिलचस्प होगा.

शुभमन गिल की कप्तानी: यह सीरीज शुभमन गिल के लिए कप्तान के तौर पर भी काफी अहम है. उन्हें गेंदबाजी में सही बदलाव करने के साथ-साथ फील्डिंग भी अच्छी तरह सजानी होगी. मुश्किल समय में टीम को संभालना गिल के लिए बड़ी परीक्षा होगी.

श्रीलंका का घरेलू फायदा: श्रीलंका को अपने घर में खेलने का फायदा मिलेगा. वहां की पिच और परिस्थितियों की मेजबान टीम को अच्छी जानकारी है. भारत को उसे हल्के में लेने की गलती नहीं करनी होगी. साथ ही WTC के अंक दोनों टीमों पर जीत का दबाव बढ़ाएंगे.

Tags: home-hero-pos-1india vs srilankaTeam India
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