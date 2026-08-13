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IND vs SL: भारत-श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट किस चैनल पर आएगा? हॉटस्टार या सोनी लिव किस एप पर देख पाएंगे Live

India vs Srilanka Live Streaming 1st test: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी. भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी तो वहीं, श्रीलंका की कमान धनंजय डी सिल्वा संभालेंगे.

By: Satyam Sengar | Published: August 13, 2026 6:18:37 PM IST

भारत-श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट किस चैनल पर आएगा?
भारत-श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट किस चैनल पर आएगा?


IND vs SL Live Streaming: भारत और श्रीलंका (India vs Srilanka) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी. यह सीरीज भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 2025-27 सेशन में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. भारत का हाल के दिनों में टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ टीम की नजर बेहतर प्रदर्शन के साथ जरूरी चैंपियनशिप अंक हासिल करने पर होगी. आइए जानते हैं सीरीज के मुकाबले कब, कहां देख पाएंगे.

सीरीज का पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा. दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे. टेस्ट मैचों में दोनों टीमें पांच दिनों तक मैदान पर उतरेंगी और दोपहर में मुकाबला खेला जाएगा.विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से दोनों मैचों के नतीजे काफी महत्वपूर्ण होंगे. भारतीय फैंस दोनों मैचों को टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे. 

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भारत में कहां, देख पाएंगे लाइव?
भारत में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. मुकाबले सोनी स्पोर्ट्स टेन चैनलों पर देखे जा सकेंगे. वहीं, मोबाइल और लैपटॉप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप और वेबसाइट के जरिए की जा सकेगी. यानी क्रिकेट फैंस घर बैठे टीवी के साथ-साथ ऑनलाइन भी दोनों टेस्ट मैचों का आनंद ले सकते हैं.

दोनों टीमों का स्क्वॉड:

इंडिया का स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, सारांश जैन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, औकिब नबी, सरफराज खान

श्रीलंका स्क्वाड: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कामिंडू मेंडिस (उपकप्तान), लाहिरू उडाना, निशान मदुश्का, दिनेश चांदीमल, पसिंदू सूर्यबंदारा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, दिलशान मदुश्का

Tags: india vs srilanka
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