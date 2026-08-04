IND vs SL Test Series 2026: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच? जानिए शेड्यूल, टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

IND vs SL Test Series 2026: भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 साइकिल का आगाज श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से करने के लिए पूरी तरह तैयार है. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

यह सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद खास है, क्योंकि शुभमन गिल पहली बार श्रीलंका की सरजमीं पर टेस्ट कप्तान के रूप में भारतीय टीम की कमान संभालते नजर आएंगे. हालांकि, दौरे की शुरुआत से पहले ही भारत को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. चयनकर्ताओं ने उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को टीम में शामिल किया है, जिन्हें इस दौरे पर डेब्यू का मौका मिल सकता है.

शुभमन गिल की अगुवाई में शानदार आगाज पर होंगी निगाहें

भारत की नजर गिल की कप्तानी में नई टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की दमदार शुरुआत करने पर होगी. गॉल और कोलंबो की स्पिन-फ्रेंडली पिचों पर मेजबान श्रीलंका को हराना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है. हालांकि, श्रीलंका में भारत का हालिया रिकॉर्ड काफी बेहतरीन रहा है और टीम 2008 के बाद से वहां कोई द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज नहीं हारी है.

मुख्य टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम कोलंबो के नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर 7 से 9 अगस्त तक श्रीलंका XI के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी.

भारत बनाम श्रीलंका: पहले टेस्ट मैच की जानकारी

मुकाबला: श्रीलंका बनाम भारत, पहला टेस्ट

तारीख: 15 से 19 अगस्त, 2026

स्थान: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल

समय: सुबह 10:00 बजे से (भारतीय समय)

भारत का श्रीलंका दौरा: टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट: 15-19 अगस्त – गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल

पहला टेस्ट: 15-19 अगस्त – गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल दूसरा टेस्ट: 23-27 अगस्त – सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC), कोलंबो

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी.

कहां देख सकेंगे लाइव मुकाबला?

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा, प्रशंसक जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं.

आकिब नबी और सारांश जैन के लिए बड़ा मौका

बुमराह की गैर मौजूदगी में आकिब नबी को पहली बार टेस्ट टीम में बुलावा मिला है. नबी से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मिलकर भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा, अनकैप्ड स्पिन-ऑलराउंडर सारांश जैन को भी टीम में शामिल किया गया है, जिन्हें इस सीरीज में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने का मौका मिल सकता है.

WTC 2025-27 तालिका में शुरुआती बढ़त हासिल करने के लिहाज से यह दो मैचों की सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होगी. भारतीय टीम अपने नए कप्तान की अगुवाई में जीत के साथ इस नए सफर की शुरुआत करना चाहेगी.