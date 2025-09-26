India vs Sri Lanka: श्रीलंकाई खिलाड़ी ने लगाया ऐसा छक्का, मैदान के बाहर गाड़ी पर पड़ा डेंट

Pathum Nissanka Fantastic Inning vs India: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले में पथुम निसांका ने ऐसा छक्का लगाया कि मैदान के बाहर खड़ी गाड़ी पर डेंट लग गया. एशिया कप के सुपर-4 स्टेज के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 5 विकट खोकर 202 रन बनाए. ये एशिया कप 2025 में पहला मौका रहा जब किया टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया हो. श्रीलंका के सामने लक्ष्य 203 रनों का था. बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को पहले ही ओवर में पहला झटका लग गया. जब अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को शुभमन गिल के हाथों स्लिप पर कैच आउट करवाया. पहला झटका लगने के बाद पथुम निसांका और कुशल परेरा ने श्रीलंका की पारी को संभाला. इन दोनों ने भारतीय गेंदबाज़ों की जमकर खबर लेते हुए 127 रनों की साझेदार कर डाली. इसी बीच पथुम निसांका ने एक ऐसा शॉट लगाया कि गेंद सीधे मैदान के बाहर खड़ी गाड़ी पर लगा और कार पर डेंट लग गया.

कब और कैसे घटी ये घटना?

श्रीलंका की पारी का 11वां ओवर चल रहा था. हर्षित राणा ये ओवर फेंक रहे थे. श्रीलंका के लिए पथुम निसांका और कुशल परेरा दोनों ही भारतीय गेंदबाज़ों की जमकर कुटाई कर रहे थे. इस ओवर की चौथी गेंद पर स्लोअर वन थी जिसे निसांका ने बड़ी आसानी से पिक करते हुए डीप मिड विकेट की तरफ खेला और गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री को पार करते हुए सीधे मैदान के बाहर खड़ी कार पर लगी और कार पर डेंट लग गया. निसांका का शॉट इतना तेज़-तर्रार था कि कार पर डेंट साफतौर पर दिखाई दे रहा था.

निशांका और परेरा ने की 127 रनों की साझेदारी

श्रीलंका के लिए पथुम निसांका और कुशल परेरा ने मिलकर 127 रनों की साझेदारी कर डाली. ये एशिया कप 2025 में दूसरी शतकीय साझेदारी रही. इससे पहले अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने मिलकर 105 रनों की पार्टनरशिप की थी. इस मैच में परेरा और निसांका ने मिलकर भारतीय गेंदबाज़ों को दबाव में डाल दिया. कुशल परेरा 32 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद भी निसांका भारतीय गेंदबाज़ों पर प्रहार करते रहे और भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ाते रहे. आखिरकार निसांका ने भारत के खिलाफ अपना पहला T-20I शतक जड़ दिया. उन्होंने 52 गेंदो में अपनी सेंचुरी पूरी की.

