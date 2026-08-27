IND vs SL: मैच ड्रॉ के बाद शुभमन गिल का बयान, गेंदबाजी, बल्लेबाजी को बताया बेहतर, बोले- ‘फाइनल में पहुंचेंगे..’

India vs Srilanka 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. भारत ने पहली पारी में 503/9 घोषित का मजबूत स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 290 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत को फॉलोऑन देने का मौका मिला, लेकिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में शानदार वापसी करते हुए 429/9 घोषित का स्कोर खड़ा कर दिया और मैच ड्रॉ रहा. आइए जानते हैं कि मैच के बाद शुभमन गिल ने क्या कहा?

कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, “हमने करीब 250 ओवर तक फील्डिंग की और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. मुझे नहीं लगता कि हम इससे अलग कुछ कर सकते थे. हमारे लिए काफी पॉजिटिव चीजें रहीं और हमें विरोधी टीम से सीखने को मिला. जिस तरह से उन्होंने वापसी की, उसे देखना शानदार था. मुझे नहीं लगता कि हम इससे अलग कुछ कर सकते थे. देवदत्त ने शानदार बल्लेबाजी की, केएल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. हमारे गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की.”

उम्मीद है WTC फाइनल तक पहुंचेंगे

गिल ने आगे कहा, “हमारे लिए यह समय काफी रोमांचक है. हमें अपनी तैयारियों में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी. अब तक हमारे लिए कई पॉजिटिव बातें रही हैं. सुथार काफी निरंतरता दिखा रहे हैं. वह जिस तरह से गेंद को रिलीज करते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में वह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे. हम हमेशा विश्वास बनाए रखेंगे और उम्मीद है कि फाइनल तक पहुंचेंगे. उन्होंने इस मैच में शानदार गेंदबाजी की. मौसम को ध्यान में रखते हुए इन चीजों पर बात करना अब सिर्फ पीछे मुड़कर देखने जैसा.”



श्रीलंका के बल्लेबाजों ने बनाया दबाव

मैच के आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेजबान टीम ने टिककर बल्लेबाजी की और मैच बचा लिया. करीब 250 ओवर तक फील्डिंग करने के बाद भी भारत जीत हासिल नहीं कर सका. कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद टीम के प्रदर्शन को लेकर कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और कई सकारात्मक बातें देखने को मिलीं. उन्होंने श्रीलंका की वापसी की भी तारीफ की.