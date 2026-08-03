India Galle Test Record: गाले में कैसा है रिकॉर्ड? श्रीलंका दौरे से पहले समझें भारत का पलड़ा भारी है या हल्का

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त 2026 से दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज को लेकर क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर है और लोग दोनों टीमों के पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगे हैं. समंदर किनारे बसा खूबसूरत गाले इंटरनेशनल स्टेडियम एक बार फिर हाई-वोल्टेज ड्रामे का गवाह बनने के लिए तैयार है. इस ऐतिहासिक मैदान पर भारत का इतिहास मिला-जुला रहा है, कभी शानदार जीत की खुशी मिली, तो कभी करारी हार का दर्द.

अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत ने गाले के मैदान पर अब तक कुल 5 टेस्ट मैच खेले हैं. आइए जानते हैं इस मैदान पर भारत का रिकॉर्ड कैसा रहा है और कौन-कौन से बड़े मुकाबले खेले गए हैं.

जब गाले में पस्त हुई भारतीय टीम

गाले के मैदान पर भारत की शुरुआत काफी निराशाजनक रही थी. भारत ने पहली बार 14 अगस्त 2001 को इस मैदान पर टेस्ट मैच खेला था. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम श्रीलंकाई परिस्थितियों के आगे घुटने टेक बैठी और उसे 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी.

इसके बाद 18 जुलाई 2010 को खेले गए मुकाबले में भी इतिहास दोहराया गया और श्रीलंका ने भारत को एक बार फिर 10 विकेट से हरा दिया. 12 अगस्त 2015 को भी कहानी अलग नहीं रही, जब भारत जीता हुआ मैच 63 रन से गंवा बैठा. स्पिन की मददगार पिच और चिलचिलाती गर्मी के बीच गाले का यह मैदान भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रहा है.

कब बदला गाले में किस्मत का पहिया?

गाले में भारत की कहानी सिर्फ हार की नहीं है, बल्कि यहां टीम इंडिया ने कुछ ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की हैं. गाले में किस्मत का पहिया पहली बार 31 जुलाई 2008 को घुमा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन धैर्य और अनुशासन दिखाया और श्रीलंका को 170 रनों से मात दी. इस जीत ने साबित कर दिया कि अगर सही रणनीति से खेला जाए तो गाले का किला भी फतह किया जा सकता है.

2017 की वो धमाकेदार जीत

साल 2008 के बाद भारत को गाले में दूसरी बड़ी कामयाबी के लिए करीब 9 साल का इंतजार करना पड़ा. 26 जुलाई 2017 को भारत ने एक बार फिर यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और श्रीलंका को 304 रनों के विशाल अंतर से रौंद दिया. विदेशी सरजमीं पर रनों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी और यादगार जीतों में से एक मानी जाती है.

इस बार कैसी है तैयारी?

फिलहाल गाले के मैदान पर भारत का रिकॉर्ड लगभग बराबरी पर है, 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार. 2026 की इस सीरीज का पहला मुकाबला इसी मैदान पर होना है, जहां दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. गाले की पिच अक्सर स्पिनरों की मददगार मानी जाती है, जहां तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं होती. ऐसे में भारतीय टीम की नजरें इस बार गाले के ऐतिहासिक आंकड़े को सुधारने और जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करने पर होंगी.