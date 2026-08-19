Home > खेल > IND vs SL: 170 रन से जीतेगा भारत? चौंक गए क्या! गौतम गंभीर की टीम इंडिया पहले भी कर चुकी ये कारनामा

IND vs SL: 170 रन से जीतेगा भारत? चौंक गए क्या! गौतम गंभीर की टीम इंडिया पहले भी कर चुकी ये कारनामा

India vs Srilanka 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया जीत के करीब है. साल 2008 में भी टीम इंडिया ने श्रीलंका को 80 रन पर श्रीलंका के 4 विकेट गिरा दिए थे और मैच को 170 रन से जीत लिया था और जीत के हीरो वीरेंद्र सहवाग रहे थे. क्या ऐसा दोबारा हो सकता है ये देखना दिलचस्प होगा.

By: Satyam Sengar | Last Updated: August 19, 2026 12:41:33 AM IST

क्या टीम इंडिया दोहरा पाएगी 2008 वाला कारनामा?
क्या टीम इंडिया दोहरा पाएगी 2008 वाला कारनामा?


India vs Srilanka 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट गाले में खेला जा रहा है. पांचवें दिन मैच का नतीजा भी निकल आएगा. फिलहाल टीम इंडिया अच्छी स्थिति में नजर आ रही है. भारत के लिए परिस्थिति कुछ साल 2008 वाली बन चुकी है. जब साल 2008 में भी टीम इंडिया ने श्रीलंका को 80 रन पर श्रीलंका के 4 विकेट गिरा दिए थे और मैच को 170 रन से जीत लिया था और जीत के हीरो वीरेंद्र सहवाग रहे थे. उस मैच में गंभीर भी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने उतरे थे. क्या ऐसा ही टीम इंडिया इस मुकाबले में दोहरा पाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा.

दरअसल, भारत और श्रीलंका के बीच 31 जुलाई से 3 अगस्त 2008 तक गॉल में दूसरा टेस्ट खेला गया. भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाए, जबकि श्रीलंका की टीम 292 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 201 रन बनाए. इसके बाद दूसरी पारी में भारत ने 269 रन बनाए और श्रीलंका के सामने जीत के लिए 307 रन का लक्ष्य रखा. सहवाग ने दूसरी पारी में भी 50 रन की अहम पारी खेली. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

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2008 में क्या हुआ था?
307 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 136 रन पर सिमट गई. इस तरह भारत ने यह मुकाबला 170 रन से अपने नाम किया. भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया. भारत की इस जीत में सहवाग की नाबाद दोहरी शतकीय पारी और टीम के गेंदबाजों का योगदान सबसे अहम रहा था. अब देखा जाए तो मौजूदा मुकाबले में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है.

श्रीलंका को जीत के लिए चाहिए 288 रन
दूसरी पारी में श्रीलंका की टीम 84 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी है. उन्हें जीत के लिए 288 रन चाहिए. उनके हाथ में सिर्फ 6 विकेट है ऐसे में उनके लिए यह मुश्किल नजर आ रहा है. अगर भारत ने साल 2008 जैसी ही गेंदबाजी की तो श्रीलंका को 136 पर ही आउट कर सकती है और पहले टेस्ट में जीत दर्ज कर सकती है और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना सकती है.

Tags: india vs srilanka
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