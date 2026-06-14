IND A vs SL A Live Streaming: श्रीलंका के खिलाफ गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

भारत A और श्रीलंका A के बीच ट्राई-नेशन ‘A’ सीरीज़ का चौथा मैच 15 जून को खेला जाएगा. यह मुकाबला दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया A टीम को अपने पिछले मैच में अफ़गानिस्तान से 4 रन से हार का सामना करना पड़ा था (DLS नियम के तहत). वहीं, श्रीलंका A टीम ने अपने पिछले मैच में अफ़गानिस्तान A के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की थी. सीरीज़ में अब तक दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है और एक-एक मैच हारा है.

इंडिया A ने इससे पहले अपने पहले मैच में श्रीलंका A टीम को 8 रन से हराया था. अब, इंडिया A और श्रीलंका A सीरीज़ में दूसरी बार आमने-सामने होंगी. यहाँ बताया गया है कि फ़ैन्स इंडिया A और श्रीलंका A के बीच लाइव मैच कैसे, कब और कहाँ देख सकते हैं.

इंडिया A और श्रीलंका A के बीच लाइव मैच कहाँ देख सकते हैं?

भारत में क्रिकेट फ़ैन्स इंडिया A और श्रीलंका A के बीच लाइव मैच Sony Sports Network पर देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

इंडिया A बनाम श्रीलंका A मैच कब शुरू होगा?

इंडिया A और श्रीलंका A के बीच मैच 15 जून को सुबह 10:00 बजे शुरू होगा. टॉस सुबह 9:30 बजे होगा.

संभावित प्लेइंग XI: इंडिया A बनाम श्रीलंका A

इंडिया A: वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अरशद खान, विपराज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज

श्रीलंका A: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, सहन अराचिगे, रविंदु फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, वनुजा सहन, विजयकांत व्यासकांत, मोहम्मद शिराज, गारुका संकेथ.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

इंडिया A और श्रीलंका A द्विपक्षीय ‘A’ टीम सीरीज़ में कई बार आमने-सामने आ चुकी हैं. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले छह मैचों में से इंडिया A ने चार जीते, जबकि श्रीलंका A ने दो में जीत हासिल की. ​​इस तरह, श्रीलंका A के मुकाबले इंडिया A का पलड़ा भारी है.