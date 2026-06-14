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IND A vs SL A Live Streaming: श्रीलंका के खिलाफ गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

अफगानिस्तान से मिली हार के बाद क्या तिलक वर्मा की सेना श्रीलंका ए टीम के खिलाफ पलटवार करेगी? क्या चमकेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? जानें कब और कहां देखें लाइव मैच.

By: Shivani Singh | Published: June 14, 2026 5:05:29 PM IST

अफगानिस्तान से मिली हार के बाद क्या तिलक वर्मा की सेना श्रीलंका के खिलाफ पलटवार करेगी? जानें कब और कहां देखें लाइव मैच
अफगानिस्तान से मिली हार के बाद क्या तिलक वर्मा की सेना श्रीलंका के खिलाफ पलटवार करेगी? जानें कब और कहां देखें लाइव मैच


भारत A और श्रीलंका A के बीच ट्राई-नेशन ‘A’ सीरीज़ का चौथा मैच 15 जून को खेला जाएगा. यह मुकाबला दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया A टीम को अपने पिछले मैच में अफ़गानिस्तान से 4 रन से हार का सामना करना पड़ा था (DLS नियम के तहत). वहीं, श्रीलंका A टीम ने अपने पिछले मैच में अफ़गानिस्तान A के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की थी. सीरीज़ में अब तक दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है और एक-एक मैच हारा है.

इंडिया A ने इससे पहले अपने पहले मैच में श्रीलंका A टीम को 8 रन से हराया था. अब, इंडिया A और श्रीलंका A सीरीज़ में दूसरी बार आमने-सामने होंगी. यहाँ बताया गया है कि फ़ैन्स इंडिया A और श्रीलंका A के बीच लाइव मैच कैसे, कब और कहाँ देख सकते हैं.

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इंडिया A और श्रीलंका A के बीच लाइव मैच कहाँ देख सकते हैं?

भारत में क्रिकेट फ़ैन्स इंडिया A और श्रीलंका A के बीच लाइव मैच Sony Sports Network पर देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

इंडिया A बनाम श्रीलंका A मैच कब शुरू होगा?

इंडिया A और श्रीलंका A के बीच मैच 15 जून को सुबह 10:00 बजे शुरू होगा. टॉस सुबह 9:30 बजे होगा.

संभावित प्लेइंग XI: इंडिया A बनाम श्रीलंका A

इंडिया A: वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, अरशद खान, विपराज निगम, अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज

श्रीलंका A: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, सदीरा समरविक्रमा, सहन अराचिगे, रविंदु फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, वनुजा सहन, विजयकांत व्यासकांत, मोहम्मद शिराज, गारुका संकेथ.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

इंडिया A और श्रीलंका A द्विपक्षीय ‘A’ टीम सीरीज़ में कई बार आमने-सामने आ चुकी हैं. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले छह मैचों में से इंडिया A ने चार जीते, जबकि श्रीलंका A ने दो में जीत हासिल की. ​​इस तरह, श्रीलंका A के मुकाबले इंडिया A का पलड़ा भारी है.

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