IND vs SL: गंभीर की रणनीति पर पानी फेरेंगे ‘इंद्रदेव’! गॉल टेस्ट के 5वें दिन कैसा रहेगा मौसम, कब-कब होगी बारिश?

IND vs SL 1st Test Weather: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेला जा रहा टेस्ट मैच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. इस मैच में 4 दिन का खेल खत्म हो गया है, जबकि तीन पारियां खेली जा चुकी हैं. अब श्रीलंका के सामने चौथी पारी में 372 रनों का टारगेट है. श्रीलंका ने चौथे दिन के आखिरी सेशन में टारगेट का पीछा करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए हैं. अब टेस्ट के 5वें दिन श्रीलंका को जीत के लिए 288 रनों की दरकार है, जबकि भारतीय टीम को 6 विकेट की जरूरत है.

फिलहाल टीम इंडिया मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश सारी रणनीति पर पानी फेर सकती है. इस टेस्ट के शुरुआती 4 दिनों में बारिश ने कई बार खलल डाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 5वें दिन गॉल में कैसा मौसम रहेगा?

5वें दिन गॉल में मौसम का हाल

गॉल टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय समयानुसार सुबह 9:45 बजे से खेल शुरू होगा. इस दिन पहले सेशन के दौरान गॉल में बारिश होने की काफी ज्यादा संभावना है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह 10 बजे गॉल में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. इस दौरान गॉल में बारिश होने 49 फीसदी संभावना रहेगी. हालांकि सुबह 11 बजे बारिश की संभावना बढ़कर 52 फीसदी हो जाएगी, जबकि दोपहर 12 बजे तक 58 से 60 फीसदी तक बारिश होने की संभावना है.

दूसरे सेशन में मौसम का हाल?

आखिरी दिन के दूसरे सेशन में बारिश की थोड़ी कम संभावना है. इसके बाद शाम 6 बजे तक बारिश की संभावना सिर्फ 25 फीसदी तक रह जाएगी. ऐसे में हो सकता है कि आखिरी 50 से 60 ओवर का खेल है. अगर ऐसा होता है, तो भारतीय टीम के पास 6 विकेट लेकर मैच जीतने का मौका होगा.

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गंभीर की रणनीति पर फिरेगा पानी?

मैच के चौथे दिन कोच गौतम गंभीर और कप्तान गिल की टीम आक्रामक अंदाज में मैदान पर उतरी. रणनीति के अनुसार, इस पारी में तेजी से रन बनाना था, जिससे श्रीलंका को बड़ा टारगेट दिया जा सके. इससे टीम इंडिया के पास ज्यादा मौका रहेगा कि वे श्रीलंका को ऑल आउट करके मैच जीत लें. हालांकि अगर बुधवार यानी मैच के आखिरी दिन गॉल में बारिश हो जाती है, तो सारी रणनीतियों पर पानी फिर सकता है. अगर बारिश होती है, तो श्रीलंका मैच को ड्रॉ पर खत्म कर सकता है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी?