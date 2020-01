नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के टॉस का फैसला हो गया है, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

इस हिसाब से श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आएगी. टीम इंडिया इस मैच से साल की शुरुआत करने जा रही है और इस मैच के लिए दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास भी किया है. श्रीलंका के खिलाफ भारत ने आज तक कोई टी20 सीरीज हारी नहीं है. वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया और श्रीलंका पहली बार आमने-सामने होंगी. इस मैच में भारत के लिए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की वापसी हुई और वहीं हिटमैन रोहित शर्मा को आराम दिया गया है.

In the first T20I between India and Sri Lanka, India have won the toss and will bowl first 🤝 #INDvSL pic.twitter.com/pOlKLKpLFh — ICC (@ICC) January 5, 2020

भारत की प्लेइंग इलेवन: शिखर धवन, लोकेश राहुल, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दूबे, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन: दानुष्का गुणाथिलका, अविष्का फर्नांडो, कुसल परेरा, ओसादा फर्नांडो, भानुका राजपक्षे, धनंजय डि सिल्वा, दासुन शनाका, इसुरु उदाना, वानिंडु हसरंगा, लाहिरु कुमारा, लसिथ मलिंगा (कप्तान).

