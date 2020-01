नई दिल्ली. India Vs Sri Lanka 1st T20I Online Live Streaming, भारत और श्रीलंका के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की शुरुआत आज 5 जनवरी से शुरू हो रही है. दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले पहले मुकाबले के लिए कमर कस ली है. भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर अभ्यास किया. बीते साल विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने टी20 मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. हाल ही में भारत ने वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज के दौरान 2-1 से शिकस्त दी थी. आइए हम आपको बताते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इस मैच का लाइव प्रसारण कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

इसके अलावा जहां तक श्रीलंका की बात है तो टी20 इंटरनेशनलम मैचों में उसका प्रदर्शन भारत के मुकाबला उतना अच्छा नहीं रहा. साल 2019 के अंत में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेली जिसमें उसे 3-0 से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि इससे पहले श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को उसकी सरजमीं में तीन टी20 मैचों की सीरीज में 3-0 से शिकस्त दी थी. ऐसा पहली बार होगा जब भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा.

