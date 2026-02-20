Home > क्रिकेट > Ind vs Sa Playing XI: सुपर 8 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या होगी संभावित प्लेइंग XI?

Ind vs Sa Playing XI: सुपर 8 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या होगी संभावित प्लेइंग XI?

ind vs sa playing xi: इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने बेस्ट फॉर्म से काफी दूर रही है, लेकिन फिर भी वे जीतने के लिए काफी अच्छे रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 20, 2026 6:14:15 PM IST

Probable India Playing XI: टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत का सिलसिला जारी रखा और नीदरलैंड्स को हराकर सुपर 8 में बिना हारे पहुंच गई. अब सुपर 8 में भारत का सामना साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से होगा. इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने बेस्ट फॉर्म से काफी दूर रही है, लेकिन फिर भी वे जीतने के लिए काफी अच्छे रहे हैं.

अभिषेक शर्मा का फॉर्म चिंता का विषय है क्योंकि उन्होंने तीन मैचों में तीन बार शून्य पर आउट हुए हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके संजू सैमसन को उतारेगी?

दूसरी बात, बॉलिंग कभी अच्छी तो कभी ठंडी रही है. वरुण चक्रवर्ती शानदार रहे हैं, लेकिन दूसरे अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं रहे हैं, और सुपर 8 में जाने से पहले यह चिंता की बात हो सकती है.

अभिषेक शर्मा के ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप स्टैटिस्टिक्स क्या हैं?

अभिषेक शर्मा ने 2026 T20 वर्ल्ड कप में तीन मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल ज़ीरो रन बनाए हैं, जिसका मतलब है कि उनका एवरेज 0.00 है. उनका परफॉर्मेंस खास तौर पर निराशाजनक रहा है, क्योंकि वे लगातार तीन बार डक पर आउट हुए हैं, जिससे टीम में उनकी जगह को लेकर चिंता बढ़ गई है. टीम के दूसरे खिलाड़ियों की तुलना में उनका संघर्ष काफी खास रहा है.

अभिषेक ने डक की हैट्रिक बनाई है, लेकिन अगर मेन इन ब्लू टीम उन्हें संजू सैमसन के लिए ड्रॉप करती है, जो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो यह बहुत हैरानी की बात होगी. सैमसन को तब मौका दिया गया था जब शर्मा पेट के फ्लू के कारण बाहर थे, लेकिन वह ज्यादा असर नहीं डाल पाए.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्षर पटेल की वापसी

जो बदलाव होने की बहुत संभावना है, वह है वाशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल. अक्षर नीदरलैंड्स के खिलाफ नहीं खेले थे, लेकिन वह T20 टीम के अहम खिलाड़ियों में से एक हैं, और उन्हें XI में वापसी करनी चाहिए.

भारत रिंकू सिंह की जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाने पर विचार कर सकता था, लेकिन शिवम दुबे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और भारत को छठा बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, जिससे वे एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं. हालांकि रिंकू को बैटिंग के ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन भारत के मजबूत टीमों के सामने उन्हें अहम रोल निभाना चाहिए.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की संभावित XI: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

