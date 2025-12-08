IND vs SA 1st T20: कल कैसी रहेगी कटक की पिच? कैसा रहेगा मौसम; मैच से पहले जान लीजिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

India vs SA 1st T20I Pitch Report and Weather: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का आगाज (9 दिसंबर, 2025) मंगलवार से होने वाला है. इस सीरीज का पहला मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. इस धमाकेदार शुरुआती मुकाबले का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है. साउथ अफ्रीका का इंडिया टूर अभी 1-1 से बराबर है, जिसमें प्रोटियाज़ ने टेस्ट में इंडिया को हराया और मेज़बान टीम ने शानदार ODI सीरीज़ जीतकर जवाब दिया. अब 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यह मैच दिसंबर के लिए माहौल तैयार करेगा जो एक ज़बरदस्त मैच होने वाला है.

कैसी रहेगी कटक की पिच? (How will the pitch of Cuttack be?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाराबती ने पहले सिर्फ तीन T20I होस्ट किए हैं और इंडिया इस स्टेडियम पर साउथ अफ्रीका से दोनों मैच हार गया है. लेकिन इस बार हालात बहुत अलग होने की उम्मीद है. इतिहास में पहली बार बाराबती में पारंपरिक काली मिट्टी के बजाय लाल मिट्टी की सतह होगी. लाल मिट्टी आम तौर पर ज़्यादा पेस और बाउंस देती है, जिससे बैट्समैन को लाइन में खेलने में मदद मिलती है और तेज़ बॉलर को कैरी निकालने में मदद मिलती है.

हल्की घास और नीचे कुछ नमी के साथ पिच के सही और तेज रहने की उम्मीद है, जिससे स्ट्रोक खेलना आसान हो जाएगा. यह वानखेड़े स्टेडियम जैसा ही होगा. बाराबती स्टेडियम भी महानदी नदी के किनारे है, जिसका मतलब है कि रात में पेसर्स की मदद के लिए थोड़ी हवा चलेगी.

यह भी पढ़ें :-

पहले बैटिंग या बॉलिंग क्या करना बेहतर होगा? (Which is better, batting or bowling first?)

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच से एक दिन पहले कहा कि पहली बार लाल मिट्टी पर? अगर यह तेज है तो अच्छा है. शाम को छोटी बाउंड्री और ओस की उम्मीद के साथ टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बॉलिंग करना पसंद कर सकता है. हालात को देखते हुए सुरक्षित महसूस करने के लिए 200 के करीब स्कोर की ज़रूरत हो सकती है, हालांकि ओस से चेज़ करना आसान हो सकता है. पहले यहां पहली पारी का औसत स्कोर 140 होता है, लेकिन यह डेटा तेज़ स्कोरिंग के लिए डिज़ाइन की गई नई सतह के लिए काम का नहीं हो सकता है.

कैसा रहेगा कटक का मौसम? (How will the weather be in Cuttack?)

9 दिसंबर को कटक में तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. क्योंकि मैच शाम को खेला जाएगा, इसलिए मौसम बहुत ठंडा रहेगा, जिससे खिलाड़ियों को वार्म अप करने में मुश्किल हो सकती है. मौसम साफ रहेगा, बारिश की सिर्फ 10% संभावना है. मंगलवार को यहां 48% ह्यूमिडिटी रहने की संभावना है. हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी.

यह भी पढ़ें :-

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन (India’s probable playing XI)

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर / शिवम दुबे, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन (South Africa’s probable playing XI)

क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यान्सन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका



यह भी पढ़ें :-