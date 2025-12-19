दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला, टीम इंडिया ने किए 3 बदलाव; गिल की जगह संजू को मिला मौका

India Vs South Africa 5th T20I Match: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पांचवां मुकाबला शुरू हो चुका है. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. भारत ने अपनी टीम में तीन बदलाव किए हैं.शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन, कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है.

भारत की प्लेइंग इलेवन (India’s playing eleven)

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन (South Africa’s playing eleven)

क्विंटन डी कॉक, रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यान्सेन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

हेड टू हेड में कौन आगे? (Who is ahead in the head-to-head record?)

टी20 इंटरनेशनल में अब तक भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 35 बार आमने-सामने आई हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं साउथ अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं. दो मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला है. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 10 टी20 मैचों में सात बार भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. इसमें एक मैच नो रिजल्ट भी रहा है.

मैच प्रिडिक्शन (Match Prediction)

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर इस मैच में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी का पलड़ा भारी दिखा रहा है. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीकी टीम एक मैच जीत चुकी है, लेकिन अहमदाबाद के भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. ऐसे में इस मैच में भी जीत की ज्यादा संभावना भारत की है. हालांकि, यह कहना गलत नहीं होगा कि मुकाबला 60-40 का है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium pitch report)

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं. मौसम को देखते हुए थोड़ी बहुत ओस यहां भी पड़ सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. पिच की बात करें तो यहां रन बनाना आसान देखा गया है. यानी बल्लेबाजों की यहां ज्यादा मिलती है. हालांकि, शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाज भी अच्छी स्विंग प्राप्त कर सकते हैं.

