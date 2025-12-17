Home > क्रिकेट > कभी धुंध तो कभी मधुमक्खी…वो 6 मौके जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच, यहां जाने- इन सभी मैचों का लेखा-जोखा

कभी धुंध तो कभी मधुमक्खी…वो 6 मौके जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच, यहां जाने- इन सभी मैचों का लेखा-जोखा

India VS South Africa 4th T20I Match: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला चौथा टी20 मैच धुंध की वजह से अब तक रुका हुआ है. मैच शाम 7:00 बजे शुरू होने वाला था. ऐसे में आज हम उन मौकों की बात करेंगे जब अजीबोगरीब वजहों से मैच को रोकना पड़ा था.

By: Sohail Rahman | Published: December 17, 2025 8:49:54 PM IST

india vs south africa 4th t20i match
india vs south africa 4th t20i match


India vs South Africa 4th T20I Match Delayed: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टी20 मैच के टॉस में देरी हुई. क्योंकि लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में धुंध है. इसलिए टॉस में देरी हो रही है. ऐसे में आज हम उन 5 मौकोें का जिक्र करेंगे. जब अजीब वजहों से मैच को रोकना पड़ा. कई बार, लगातार बारिश के कारण अधिकारियों को मैच अगले दिन फिर से शुरू करना पड़ा है, अगर मैच के लिए कोई रिज़र्व डे तय हो. 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत बनाम न्यूजीलैंड का मैच पहले इनिंग के आखिर में बारिश के कारण रिजर्व डे पर खेला गया था. हालांकि, बारिश और खराब रोशनी के अलावा, ऐसे कई मौके आए हैं जब अजीब कारणों से खेल रोकना पड़ा है.

You Might Be Interested In

लखनऊ में धुंध की वजह से रुका मैच (The match in Lucknow was stopped due to fog)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टी20 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन धुंध की वजह से मैच में देरी हो रही है. मैच शाम 7:00 बजे शुरू होने वाला था. लेकिन बार-बार निरीक्षण के बाद भी धुंध में कोई कमी नजर नहीं आई.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मैच ज्यादा धूप की वजह से रुका (The match between India and New Zealand was stopped due to excessive sunlight)

साल 2019 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में वनडे मैच के दौरान धूप एक समस्या थी. यह भारत की इनिंग के दौरान शाम 7 बजे के आसपास हुआ. मैच मैकलीन पार्क में खेला जा रहा था, यह ऐसा मैदान है जहां पिच का एंगल अजीब है जिससे धूप सीधे बल्लेबाज की आंखों में पड़ती है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इस मैदान पर पीच पूर्व-पश्चिम दिशा में बनी हैं, जबकि ज़्यादातर क्रिकेट मैदानों में यह उत्तर-दक्षिण दिशा में होती हैं.

यह भी पढ़ें :- 

IPL Auction Host: कौन हैं Mallika Sagar? जिनकी IPL ऑक्शन की नीलामी में गूंजी आवाज

शारजाह में रेगिस्तानी तूफान की वजह से रुका भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच (The match between India and Australia was halted in Sharjah due to a desert storm)

1998 में शारजाह में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच मुख्य रूप से सचिन तेंदुलकर नाम के तूफान के लिए जाना जाता है. जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोला था. हालांकि, एक ‘रेगिस्तानी तूफान’ ने पहले मैच को लगभग आधे घंटे के लिए रोक दिया था. 285 रनों का पीछा करते हुए भारत की इनिंग 30 मिनट के लिए रुक गई थी. इतनी ज़्यादा रेत थी कि खिलाड़ियों को खुद को बचाने के लिए जल्दी से कवर लेने के लिए भागना पड़ा.

धर्मशाला में कोहरे की वजह से रुका भारत और न्यूजीलैंड का मैच (The match between India and New Zealand was stopped in Dharamshala due to fog)

भारत में 2023 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जब धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच को कोहरे के कारण रोकना पड़ा. भारत के 274 रनों का पीछा करते समय, खेल के मैदान में घना कोहरा छा गया और विज़िबिलिटी काफी कम हो गई. इसी वजह से अंपायरों ने कुछ देर के लिए खेल रोकने का फैसला किया, जब तक कि सब कुछ साफ नहीं हो गया और खेल फिर से शुरू नहीं हुआ.

मैदान पर मधुमक्खियों के आने की वजह से दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका का मैच रुका (The match between South Africa and Sri Lanka was stopped due to bees entering the field)

ऐसे कई मौके आए हैं जब कुत्ते मैदान पर दौड़ते हुए आ गए हैं. जिसकी वजह से खेल रोकना पड़ा है. लेकिन 2019 में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मैच के दौरान मधुमक्खियों का एक झुंड मैदान में आ गया और जिसकी वजह से खिलाड़ियों और अंपायरों को मैदान से वापस पवेलियन लौटना पड़ा. मधुमक्खियों के कारण खेल कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा.

उड़ने वाली चिंटियों की वजह से मैच में हुई देरी (The match was delayed due to flying ants)

सेंचुरियन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20I मैच उड़ने वाली चींटियों की वजह से रोकना पड़ा. मैदान के बीच में बहुत सारी चींटियों ने खिलाड़ियों को परेशान किया और साउथ अफ्रीका की पारी के पहले ओवर के बाद अंपायरों को कुछ समय के लिए खेल रोकना पड़ा. ग्राउंड्समैन ने खेलने का मैदान साफ ​​किया और फिर, 15-20 मिनट बाद, खेल फिर से शुरू हुआ.

यह भी पढ़ें :-

IPL Auction 2026: मैं इतना खुश था कि … 14.20 करोड़ में खरीदे जानें के बाद कार्तिक शर्मा का कैसा था रिएक्शन, जानें महेंद्र सिंह…

Tags: ekana cricket stadium lucknowIndia vs south africa 4th t20i matchsanju samsonSHUBMAN GILLSURYAKUMAR YADAV
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
कभी धुंध तो कभी मधुमक्खी…वो 6 मौके जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच, यहां जाने- इन सभी मैचों का लेखा-जोखा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कभी धुंध तो कभी मधुमक्खी…वो 6 मौके जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच, यहां जाने- इन सभी मैचों का लेखा-जोखा
कभी धुंध तो कभी मधुमक्खी…वो 6 मौके जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच, यहां जाने- इन सभी मैचों का लेखा-जोखा
कभी धुंध तो कभी मधुमक्खी…वो 6 मौके जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच, यहां जाने- इन सभी मैचों का लेखा-जोखा
कभी धुंध तो कभी मधुमक्खी…वो 6 मौके जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच, यहां जाने- इन सभी मैचों का लेखा-जोखा