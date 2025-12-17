कभी धुंध तो कभी मधुमक्खी…वो 6 मौके जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच, यहां जाने- इन सभी मैचों का लेखा-जोखा

India vs South Africa 4th T20I Match Delayed: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टी20 मैच के टॉस में देरी हुई. क्योंकि लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में धुंध है. इसलिए टॉस में देरी हो रही है. ऐसे में आज हम उन 5 मौकोें का जिक्र करेंगे. जब अजीब वजहों से मैच को रोकना पड़ा. कई बार, लगातार बारिश के कारण अधिकारियों को मैच अगले दिन फिर से शुरू करना पड़ा है, अगर मैच के लिए कोई रिज़र्व डे तय हो. 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत बनाम न्यूजीलैंड का मैच पहले इनिंग के आखिर में बारिश के कारण रिजर्व डे पर खेला गया था. हालांकि, बारिश और खराब रोशनी के अलावा, ऐसे कई मौके आए हैं जब अजीब कारणों से खेल रोकना पड़ा है.

लखनऊ में धुंध की वजह से रुका मैच (The match in Lucknow was stopped due to fog)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टी20 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन धुंध की वजह से मैच में देरी हो रही है. मैच शाम 7:00 बजे शुरू होने वाला था. लेकिन बार-बार निरीक्षण के बाद भी धुंध में कोई कमी नजर नहीं आई.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मैच ज्यादा धूप की वजह से रुका (The match between India and New Zealand was stopped due to excessive sunlight)

साल 2019 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में वनडे मैच के दौरान धूप एक समस्या थी. यह भारत की इनिंग के दौरान शाम 7 बजे के आसपास हुआ. मैच मैकलीन पार्क में खेला जा रहा था, यह ऐसा मैदान है जहां पिच का एंगल अजीब है जिससे धूप सीधे बल्लेबाज की आंखों में पड़ती है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इस मैदान पर पीच पूर्व-पश्चिम दिशा में बनी हैं, जबकि ज़्यादातर क्रिकेट मैदानों में यह उत्तर-दक्षिण दिशा में होती हैं.

शारजाह में रेगिस्तानी तूफान की वजह से रुका भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच (The match between India and Australia was halted in Sharjah due to a desert storm)

1998 में शारजाह में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच मुख्य रूप से सचिन तेंदुलकर नाम के तूफान के लिए जाना जाता है. जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोला था. हालांकि, एक ‘रेगिस्तानी तूफान’ ने पहले मैच को लगभग आधे घंटे के लिए रोक दिया था. 285 रनों का पीछा करते हुए भारत की इनिंग 30 मिनट के लिए रुक गई थी. इतनी ज़्यादा रेत थी कि खिलाड़ियों को खुद को बचाने के लिए जल्दी से कवर लेने के लिए भागना पड़ा.

धर्मशाला में कोहरे की वजह से रुका भारत और न्यूजीलैंड का मैच (The match between India and New Zealand was stopped in Dharamshala due to fog)

भारत में 2023 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जब धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच को कोहरे के कारण रोकना पड़ा. भारत के 274 रनों का पीछा करते समय, खेल के मैदान में घना कोहरा छा गया और विज़िबिलिटी काफी कम हो गई. इसी वजह से अंपायरों ने कुछ देर के लिए खेल रोकने का फैसला किया, जब तक कि सब कुछ साफ नहीं हो गया और खेल फिर से शुरू नहीं हुआ.

मैदान पर मधुमक्खियों के आने की वजह से दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका का मैच रुका (The match between South Africa and Sri Lanka was stopped due to bees entering the field)

ऐसे कई मौके आए हैं जब कुत्ते मैदान पर दौड़ते हुए आ गए हैं. जिसकी वजह से खेल रोकना पड़ा है. लेकिन 2019 में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मैच के दौरान मधुमक्खियों का एक झुंड मैदान में आ गया और जिसकी वजह से खिलाड़ियों और अंपायरों को मैदान से वापस पवेलियन लौटना पड़ा. मधुमक्खियों के कारण खेल कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा.

उड़ने वाली चिंटियों की वजह से मैच में हुई देरी (The match was delayed due to flying ants)

सेंचुरियन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20I मैच उड़ने वाली चींटियों की वजह से रोकना पड़ा. मैदान के बीच में बहुत सारी चींटियों ने खिलाड़ियों को परेशान किया और साउथ अफ्रीका की पारी के पहले ओवर के बाद अंपायरों को कुछ समय के लिए खेल रोकना पड़ा. ग्राउंड्समैन ने खेलने का मैदान साफ ​​किया और फिर, 15-20 मिनट बाद, खेल फिर से शुरू हुआ.

