IND VS SA का चौथा टी20 मुकाबला हुआ रद्द, क्या दर्शकों को मिलेगा रिफंड; BCCI ने पल्ला झाड़ा….फिर कौन जिम्मेदार?

India vs South Africa 4th T20I Match Abandoned: लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का चौथा टी20 मुकाबला धुंध और अत्यधिक कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया था. ऐसे में दर्शकों को रिफंड मिलेगा या नहीं, आइए जानते हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 18, 2025 11:14:57 PM IST

Devajit Saikia statement
Devajit Saikia statement


Devajit Saikia Statement on Refund Policy: BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कन्फर्म किया है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) टिकट होल्डर्स को रिफंड देगा, क्योंकि कोहरे और खराब विजिबिलिटी की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20I मैच रद्द कर दिया गया था. मैच रद्द होने के बाद दर्शक रिफंड की मांग कर रहे थे. BCCI की पॉलिसी के अनुसार, जब कोई मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो जाता है, तो टिकट होल्डर्स फीस को छोड़कर रिफंड के हकदार होते हैं.

सैकिया ने क्या कहा?

लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथे टी20 मैच का आयोजन होना था. लेकिन धुंध और अत्यधिक कोहरे की वजह से इस मैच को रद्द कर दिया गया. जिसके बाद दर्शक रिफंड की मांग कर रहे हैं. जिसके बाद बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि यह राज्य क्रिकेट एसोसिएशन यानी UPCA के अधिकार क्षेत्र में आता है. इसलिए इस मैच की मेजबानी करने वाला राज्य UPCA है. इसलिए वे आपको इस बारे में बता पाएंगे और वे ही सक्षम अथॉरिटी हैं. टिकटिंग से जुड़ा सारा काम राज्य एसोसिएशन करता है, क्योंकि BCCI सिर्फ उन्हें मेजबानी के अधिकार देता है और ये सभी चीजें राज्य एसोसिएशन की देखरेख में होती हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं.

कल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का चौथा टी20 मैच हुआ था रद्द

अंपायर के.एन. अनंतपद्मनाभन, रोहन पंडित और रिजर्व अंपायर जे.आर. मदनगोपाल द्वारा कई बार निरीक्षण करने के बाद भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं मिलने पर रात 9:30 बजे मैच रद्द कर दिया गया. पांच मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, जिसका आखिरी मैच शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच रद्द होने से BCCI के इंटरनेशनल मैचों की विंटर शेड्यूलिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, खासकर इसलिए क्योंकि यह सीरीज़ फरवरी-मार्च में होने वाले आगामी मेन्स T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर थी.यह दिसंबर का मैच लखनऊ का पहला T20I मैच था और अब यह भारत का पहला बड़ा इंटरनेशनल मैच बन गया है जो कोहरे की वजह से रद्द हुआ है.

क्या कहता है कानून?

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी के अनुसार, जो मैच कैंसिल हो जाते हैं, उनके लिए पूरा रिफंड दिया जाता है. BCCI के नियमों के अनुसार, ऐसी स्थिति में टिकट बुकिंग फीस काट ली जाती है और बाकी रकम वापस कर दी जाती है. दर्शकों को इस मैच का रिफंड मिलेगा और यह प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा.

