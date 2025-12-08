Home > खेल > SA के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद भी ICC ने टीम इंडिया को क्यों दी सजा?

SA के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद भी ICC ने टीम इंडिया को क्यों दी सजा?

Raipur Odi Match: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की. लेकिन ICC ने रायपुर में धीमी ओवर रेट की वजह से मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया.

By: Sohail Rahman | Published: December 8, 2025 4:46:01 PM IST

INDIA vs South Africa Raipur ODI
INDIA vs South Africa Raipur ODI


India vs South Africa 2nd ODI: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की. लेकिन आईसीसी ने भारतीय टीम पर जुर्माना लगा दिया है. ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? आइए विस्तार से जानते हैं. दरअसल, पूरा मामला ये है कि रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में धीमी ओवर-रेट के लिए इंडिया पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. विराट कोहली (102) और रुतुराज गायकवाड़ (105) की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा ODI हार गया, जबकि उसने 358/5 का मुश्किल टोटल बनाया था.

वही भारतीय टीम के 358 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने एडेन मार्करम के 98 गेंदों पर 110 रन की शानदार पारी की बदौलत इस टारगेट को चार विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया.

ICC ने अपने बयान में क्या कहा? (What did the ICC say in its statement?)

ICC ने अपने बयान में कहा कि ICC के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के अनुसार, जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, प्लेयर्स पर उनकी टीम द्वारा तय समय में हर ओवर कम फेंकने पर उनकी मैच फीस का पांच परसेंट जुर्माना लगाया जाता है. मैच रेफरी के एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के मेंबर रिची रिचर्डसन ने यह सज़ा तब जारी की जब केएल राहुल की टीम ने टाइम अलाउंस को ध्यान में रखते हुए टारगेट से दो ओवर कम फेंके.

राहुल ने मानी गलती (Rahul admitted his mistake)

तय समय में पूरा ओवर नहीं फेंकने के जुर्म को कबूल करते हुए राहुल ने गलती स्वीकार कर ली और प्रस्तावित सजा  पर सहमत हो गए, जिससे फॉर्मल सुनवाई की ज़रूरत खत्म हो गई. मैदानी अंपायर रॉड टकर और रोहन पंडित, तीसरे अंपायर सैम नोगाज्स्की और चौथे अंपायर जयरामन मदनगोपाल ने यह सजा जारी की.

तीसरे वनडे में भारत को मिली जीत (India won the third ODI)

तीसरे और आखिरी निर्णायक वनडे में टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल के 100 रन, रोहित के 75 रन और विराट कोहली के ताबड़तोड़ 65 रनों की बदौलत जीत हासिल कर इस सीरीज को अपने नाम किया. इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने वनडे करियर का पहला शतक लगाया. वहीं अगर गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव (4-41) और प्रसिद्ध कृष्णा (4-66) के चार-चार विकेट लेने के बाद भारत ने साउथ अफ्रीका को 270 रन पर आउट कर दिया.

अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक ने 106 और टेम्बा बावुमा ने  48 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की ODI सीरीज़ 2-1 से जीत ली और टेस्ट सीरीज़ में 0-2 से हारने के बाद सफेद गेंद से शानदार वापसी की. यह भारत की लगातार 10वीं घरेलू ODI सीरीज़ जीत भी थी.

