नई दिल्ली . Ind Vs Sa 1st Test भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन में खेला जा रहा है. आज मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया 327 रन बनाकर सिमट गई है. तीसरे दिन में भारत ने केवल स्कोरबोर्ड पर 55 रन जोड़े और 7 विकेट गवाए। टीम इंडिया की ओर से केएल राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली, वही मयंक अग्रवाल ने 60 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से शानदार गेंदबाज़ी का प्रदर्शन करते हुए लुंगी एनगिडी और कगिसो रबाडा ने टीम के लिए अहम विकेट चटकाए। लुंगी एनगिडी ने टीम के लिए 6 विकेट चटकाए जबकि कगिसो रबाडा ने 3 विकेट चटकाए।

