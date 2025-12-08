Home > खेल > IND vs SA 1st T20I Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कब है पहला टी-20 मैच, कब और कहां देखें?

India vs South Africa 1st T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा. इसके बाद 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. वहीं तीसरा मुकाबला धर्मशाला में 14 दिसंबर को खेला जाएगा. आप मोबाइल पर इन मैचों को जियोहॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे.

IND vs SA, 1st T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 से 19 दिसंबर के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी. दोनों ही टीमों के बीच साल 2006 से अब तक कुल 31 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 18 मैच अपने नाम किए, जबकि 12 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीते हैं. इनके अलावा एक मुकाबला ड्रॉ रहा था.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा, जिसके बाद 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में दूसरे मुकाबले का आयोजन होगा. तीसरा मुकाबला धर्मशाला में 14 दिसंबर को खेला जाएगा. चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में होगा, जबकि सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाना है.

कितने बजे से शुरू होगा मैच?

अब आइये हम आपको बताते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने जा रहे टी20 सीरीज के मैचों को ऑनलाइन कब और कहां देख सकते हैं. मैच की शुरुआत शाम सात बजे से होगी. इस मुकाबले का टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज भी आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे. अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आप कमेंट्री सुन सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक टी20 सीरीज के सभी मैच जियोहॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे. 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.

दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम

दक्षिण अफ्रीका का स्क्वॉड- एडन मार्करम (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसेन, क्विंटन डिकॉक, ट्रिस्टन स्टब्स, डानोवन फरेरा, ओटनील बार्टमैन, क्वेना मफाका, एनरिक नॉर्टजे, केशव महाराज और लुंगी नगिदी. 

