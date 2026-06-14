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INDW vs PAKW Live Streaming: भारत बनाम पाकिस्तान मैच का मुफ्त में लें मजा! जानें कब और कहां लाइव देख सकेंगे WC का मुकाबला

INDW vs PAKW: आज वर्ल्ड कप में महामुकाबला! क्या टीम इंडिया फिर चटाएगी पाकिस्तान को धूल? जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें यह हाई-वोल्टेज मैच...

By: Shivani Singh | Published: June 14, 2026 4:27:35 PM IST

INDW vs PAKW: जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें यह हाई-वोल्टेज मैच...
INDW vs PAKW: जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें यह हाई-वोल्टेज मैच...


क्रिकेट के मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होती हैं, तो रोमांच अपने चरम पर होता है. आज(14-06-2026) से दोनों देशों की महिला टीमों के टी-20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत होने जा रही है. बर्मिंघम के मैदान पर होने वाले इस ‘हाई-वोल्टेज’ मैच में दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देने उतरेंगे.

विश्व कप के इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच यह 9वां मुकाबला होगा. आपको बता दें कि इस साल वर्ल्ड कप में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ ‘ग्रुप ए’ में रखा गया है. भारतीय टीम टूर्नामेंट का अपना पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर अपने सफर का आगाज़ करेगी.

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मैच कब और कहाँ शुरू होगा?

भारत और पाकिस्तान के बीच यह ब्लॉकबस्टर मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार (IST) यह मैच शाम 7:00 बजे शुरू होगा. तो शाम की चाय के साथ मैच का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हो जाइए…

लाइव मैच कहाँ देखें?

अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को अपने मोबाइल या डिजिटल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ‘जियोहॉटस्टार’ (JioHotstar) पर की जाएगी.

बिल्कुल मुफ्त में कैसे देखें मैच?

भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. अगर आप इस महामुकाबले को टीवी पर बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं, तो ‘डीडी स्पोर्ट्स’ (DD Sports) चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा. यहाँ आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मैच का पूरा मज़ा ले सकते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड: किसका पलड़ा भारी?

आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारतीय टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आ रहा है.

टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास: दोनों टीमें अब तक 8 बार भिड़ी हैं, जिसमें से भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मैचों में बाजी मारी है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 2 जीत मिली हैं.

ओवरऑल टी-20 इंटरनेशनल: कुल 16 मैचों में दोनों का सामना हुआ है, जिसमें से टीम इंडिया ने 13 बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, वहीं पाकिस्तान की टीम केवल 3 बार ही जीत का स्वाद चख सकी है.

दोनों टीमों के स्क्वॉड्स (Squads)

इस बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं. आइए डालते हैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर एक नजर…

भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव

पाकिस्तान टीम: फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, ऐमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब

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